Apple Watch Series 7 Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatı

Apple, tanıtımını eylül ayında yaptığı yeni akıllı saati Apple Watch 7, ön sipariş sürecinin ardından ülkemizde satışa sunuldu.

Apple Watch serisi ile akıllı saat pazarından büyük bir pay elde eden Apple, eylül ayında düzenlediği etkinlikte Apple Watch Series 7 modeliyle karşımıza çıkmıştı.

Eylül etkinliği öncesinde çeşitli kaynaklar, tasarım zorlukları nedeniyle Apple Watch üretiminin etkilendiğini açıklamıştı. Bu nedenle yeni akıllı saatler, biraz gecikmeli de olsa Türkiye'de satışa çıktı.

APPLE WATCH SERIES 7 TÜRKİYE FİYATLARI

Apple Watch Series 7’nin 41 mm versiyonu 4 bin 399 TL’ye, 45 mm versiyonu ise 4 bin 699 TL’ye satılıyor. Ayrıca ülkemizdeki modellerde e-SIM LTE desteği bulunmuyor.

APPLE WATCH SERIES 7 ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

Apple Watch Series 7; daha büyük bir ekran, daha güçlü bir çip ve daha dayanıklı kasa malzemeleri ile birlikte satışa çıkıyor.

Ekranın etrafındaki çerçeveler, eski modele göre 1,7 mm daha ince ve her zaman açık ekran modu yüzde 70 daha parlak.

Yeni modeller; alüminyum, siyah, altın, mavi, yeşil ve kırmızı olmak üzere toplam altı renk seçeneğiyle satışa sunulacak.

Şu ana kadar ki en uzun batarya ömrüne sahip olacak olan Apple Watch Series 7, sadece 45 dakikada yüzde 100 şarj kapasitesine ulaşabiliyor.