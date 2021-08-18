Apple Watch Series 7'nin tasarımı ortaya çıktı

Apple Watch Series 7'nin, iPhone 13 serisiyle birlikte eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Yeni akıllı saatin tasarımını gösteren render görüntüleri paylaşıldı.

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen akıllı saatler, özellikle sağlık ve spor takibi konularında öne çıkıyor.

Özellikle Apple Watch serisi ile akıllı saat pazarından büyük bir pay elde eden Apple, önümüzdeki ay yeni iPhone'larla birlikte Apple Watch Series 7 modeliyle de karşımıza çıkacak.

91Mobiles, Apple'ın yeni nesil akıllı saatinin CAD tabanlı render görüntülerini yayınladı. Paylaşılan görseller, Apple Watch Series 7'nin nasıl bir tasarıma sahip olacağını gösteriyor.

TASARIM YENİLENİYOR

Paylaşılan bilgilere göre, 2016'dan bu yana görsel olarak güncellenmeyen akıllı saat iPhone 12, iPad Pro, iPad Air ve yeni MacBook Pro modellerinden ilham alan yenilenmiş bir tasarımla gelecek.

Düz kenarlı tasarım ve daha büyük bir ekranla karşımıza çıkacak yeni saatler, önceki modellere göre 1,7mm daha ince olacak. Digital Crown ve yandaki fiziksel tuşta ise herhangi bir değişiklik yapılmayacak.

Yayınlanan görüntülere göre Apple Watch Series 7'nin arka kısmında, Series 6 ile aynı sağlık sensörlerine yer verilecek.

Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan raporlar, Apple Watch modellerinin gelecekte kan şekeri ölçebileceğini söylüyordu. Ancak görünüşe göre bu özellik, Series 7 modellerinde olmayacak.





KASA VE BATARYA BÜYÜYECEK

Apple, 18 saatlik kullanım süresini artırmak için yeni modellerde daha yüksek kapasiteli bataryalar tercih edecek.

Şirketin yeni işlemcilere geçmesi ile birlikte kasada açılacak boş alan, bataryalar için kullanılacak.

EYLÜLDE TANITILACAK

Apple Watch Series 7 modellerinin, önümüzdeki eylül ayında iPhone 13 serisiyle birlikte tanıtılması ve satışa çıkması bekleniyor.

Apple Watch Series 7 modelleri ile ilgili yeni bilgiler geldiğinde, sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.