Apple, yeni güncelleme ile iPhone'lara Liquid Glass ayarı ekledi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Apple, iOS 26.1, iPadOS 26.1 ve macOS 26.1'in dördüncü beta sürümlerinde yeni bir özelleştirme özelliği kullanıma sundu.

Bu yenilik, kullanıcıların "Liquid Glass" olarak bilinen tasarım öğesinin görünümünü değiştirmesine olanak tanıyor.

IOS 26.1 İLE İKİ YENİ SEÇENEK

Yeni eklenen geçiş düğmesi, "Şeffaf" ve "Renkli" olmak üzere iki seçenek sunuyor. "Şeffaf" seçenek, arka planın görünmesine izin veren mevcut tasarımı korurken, "Renkli" seçenek opaklığı artırarak daha fazla kontrast sağlıyor.

KULLANICI GERİ BİLDİRİMLERİ ETKİLİ OLDU

Apple'ın bu adımı, yaz aylarındaki beta testleri sırasında gelen kullanıcı geri bildirimleri üzerine attığı belirtildi.

Kullanıcılar, tasarım öğesi için daha opak bir versiyonu tercih ettiklerini iletmişti.

Bu yeni ayar, uygulamalar ve Kilit Ekranı bildirimleri de dahil olmak üzere tüm işletim sistemindeki Liquid Glass görünümünü etkiliyor. Ayara, iOS cihazlarda Ayarlar > Ekran ve Parlaklık üzerinden erişilebiliyor.