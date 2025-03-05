Apple yeni M3 işlemcili iPad Air modelini tanıttı

Haber Merkezi

Apple, teknoloji dünyasını şaşırtan bir hamleyle yeni iPad Air modelini tanıttı. M3 çipi ile güçlendirilen ve 11 ile 13 inç olmak üzere iki farklı boyutta sunulan yeni iPad Air, değişmeyen fiyatlarıyla da dikkat çekiyor.

Apple'ın yeni iPad Air lansmanı, şirketin rekabetçi pazarda ne kadar iddialı olduğunu gözler önüne seriyor. iPad Air M3 özellikleri, kullanıcılara yüksek performans ve verimlilik sunmayı hedefliyor.

M3 ÇİPİ İLE YÜKSEK PERFORMANS

Yeni iPad Air, Apple'ın en son M3 çipiyle donatılmış durumda. Bu çip, kullanıcılara yüksek performans ve hız sunuyor.

Apple, yeni iPad Air'ın önceki nesil modellere göre önemli ölçüde daha hızlı olduğunu belirtiyor.

Özellikle 2022 modeline göre iki kat, 2020 modeline göre ise 3.5 kat daha hızlı olduğu vurgulanıyor. Apple M3 işlemci, iPad Air'ı rakiplerinden bir adım öne çıkarıyor.

11 inçlik iPad Air M3, 128 GB depolama alanına sahip Wi-Fi modeliyle 599 dolardan satışa sunuluyor. 13 inçlik model ise aynı depolama seçeneğiyle 799 dolardan başlıyor.

5G desteği isteyen kullanıcılar için ise fiyatlar biraz daha yüksek. Apple'ın iPad Air fiyat politikası, geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmeyi amaçlıyor. Ön siparişler başlamış durumda ve ilk teslimatlar 12 Mart'ta yapılacak.

YENİ MAGIC KEYBOARD AKSESUARI

Apple, yeni iPad Air ile birlikte "tamamen yeni" bir Magic Keyboard aksesuarını da tanıttı.

11 inç model için 269 dolar, 13 inç model için ise 319 dolar fiyatla sunulan bu klavye, daha büyük bir izleme dörtgeni ve yeni bir işlev tuşları sırası sunuyor. Apple Magic Keyboard, iPad Air'ı bir dizüstü bilgisayara dönüştürmeyi hedefliyor.