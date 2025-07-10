Apple, yeni Vision Pro'yu bu yıl içinde tanıtabilir: Neler değişecek

İlk çıktığı dönemde istenen popülerliği yakalayamayan Apple Vision Pro'nun, bu yıl içinde yenilenmiş bir versiyonla tekrar kullanıcıların karşısına çıkacağı iddia ediliyor.

Sızan bilgilere göre, yeni modelin en büyük yenilikleri performans ve konfor alanında olacak.

M2'DEN M4 ÇİPE GEÇİŞ

Yeni Apple Vision Pro, gücünü Apple'ın son dönemde iPad Pro ve bazı Mac'lerde kullandığı güçlü M4 çip'ten alacak.

Mevcut modelde M2 çip bulunduğu için, M4'e geçişin özellikle yapay zeka özelliklerinde ve genel performansta ciddi bir sıçrama yaratması bekleniyor.

EN BÜYÜK ŞİKAYET ÇÖZÜLÜYOR: YENİ BAŞ BANDI

Apple, mevcut modelde bazı kullanıcılar için rahatsız edici olan ve baş ağrısına yol açan kayış sorununu da çözüyor.

Geliştirilen yeni baş bandı, cihazın ağırlığını daha iyi dengeleyerek Vision Pro'yu uzun süre kullanmayı daha konforlu hale getirecek.

Bu yıl çıkacak olan bu yeni sürümden sonra Vision Pro ile ilgili 2026’ya kadar başka bir yeni ürün piyasaya sürülmeyecek.

Apple, 2027’de çok daha hafif bir model çıkarmak için çalışmalara şimdiden başladı.