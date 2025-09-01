Apple zirveyi kaptırdı: İşte en çok akıllı saat satan markalar

Pazar araştırma şirketi Counterpoint Research, yılın ikinci çeyreğine ilişkin küresel akıllı saat satış verilerini paylaştı.

Rapor, 5 çeyreklik düşüşün ardından pazarın yüzde 8'lik bir artışla yeniden büyümeye geçtiğini ve zirvenin uzun bir aradan sonra ilk kez el değiştirdiğini ortaya koydu.

LİDERLİK KOLTUĞUNDA ARTIK HUAWEI VAR

Huawei, yıllık bazda yüzde 52'lik muazzam bir yükselişle pazar payını yüzde 21'e çıkararak dünyanın en çok satan akıllı saat markası oldu.

Önceki çeyreğin lideri olan Apple ise yüzde 3'lük bir düşüşle yüzde 17'lik paya gerileyerek ikinci sıraya yerleşti.

XİAOMİ DE YÜKSELİŞTE

Listenin üçüncü sırasında ise yüzde 38'lik bir büyüme kaydeden Xiaomi, yüzde 9'luk pazar payıyla yer aldı. Xiaomi'yi yüzde 9 ile imoo ve yüzde 6 ile Samsung takip etti.