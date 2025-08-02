Apple'a ağır fatura: Gümrük vergilerinin 6 aylık maliyeti 2 milyar dolar

Teknoloji devi Apple, ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı gümrük vergilerinin ağır faturasını ödemeye devam ediyor.

CEO Tim Cook, son kazanç toplantısında yaptığı açıklamada, ticaret politikalarının şirkete maliyetinin giderek arttığını belirtti.

6 AYDA YAKLAŞIK 2 MİLYAR DOLARLIK FATURA

Cook'un açıklamasına göre Apple, haziran ayında sona eren çeyrekte gümrük vergilerine yaklaşık 800 milyon dolar harcadı.

İçinde bulunduğumuz eylül çeyreği için ise bu maliyetin 1,1 milyar doları aşması bekleniyor, bu da sadece altı aylık faturayı 1,9 milyar dolara çıkarıyor.

FATURA, IPHONE 17 ZAMMIYLA KULLANICIYA YANSITILABİLİR

Bu devasa maliyetin faturasının bir kısmının kullanıcılara yansıtılması bekleniyor.

Son söylentilere göre Apple, gümrük vergilerinin neden olduğu ek maliyeti telafi etmek amacıyla tüm iPhone 17 modellerinin fiyatını 50 dolar artırmayı planlıyor.