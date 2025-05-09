Apple'a göre yapay zeka 10 yıl içinde iPhone'ların yerini alacak

Haber Merkezi

Apple Hizmetler Kıdemli Başkan Yardımcısı Eddy Cue, Google ile ABD Adalet Bakanlığı arasındaki antitröst davasında yaptığı açıklamada, yapay zeka teknolojisinin hızla geliştiğini belirtti.

Cue, bu gelişimin iPhone gibi geleneksel cihazları on yıl içinde gereksiz kılabileceğini ifade etti.

YAPAY ZEKA TELEFONLARIN YERİNİ ALABİLİR

Cue'nun açıklamaları, yapay zeka teknolojisinin önümüzdeki yıllarda nasıl bir evrim geçireceğine dair önemli ipuçları sunuyor.

İleri düzey yapay zeka yeteneklerine sahip giyilebilir cihazların, gelecekte geleneksel akıllı telefonların yerini alabileceği düşünülüyor.

Bu tahmin, Apple'ın robotik ve giyilebilir teknoloji alanındaki araştırmalarını hızlandırdığı bir döneme denk geliyor.

iPhone, Apple'ın en büyük gelir kapısı olmasına rağmen, teknoloji devi henüz bu başarısını tekrarlayacak bir ürün bulabilmiş değil.

Apple'ın otomobil projesi sonlandırılırken, ilk VR başlığı Vision Pro da beklenen satış rakamlarına ulaşamadı.

Ancak şirket, iPhone'un yerini alabilecek artırılmış gerçeklik (AR) destekli akıllı gözlükler gibi potansiyel gelecek teknolojilerini araştırmaya devam ediyor.

APPLE'IN YAPAY ZEKA PLANLARI

Apple'ın gelecek planları arasında katlanabilir iPhone ve kamerasız, tamamen ekrandan oluşan bir iPhone modeli bulunuyor.

Bu ürünlerin sırasıyla 2026 ve 2027 yıllarında tanıtılması bekleniyor. Cue'nun öngörüsü, diğer şirketlerin de yapay zeka tabanlı ekransız giyilebilir cihazlar üzerinde çalıştığını, ancak henüz akıllı telefonların yerini başarıyla alamadığını gösteriyor;

ARAMA MOTORLARINDA YAPAY ZEKA DÖNEMİ

Eddy Cue, akıllı telefonlarla ilgili açıklamalarının yanı sıra arama motorlarının geleceğine de değindi.

Yapay zeka tabanlı arama çözümlerinin önümüzdeki yıllarda Google gibi geleneksel arama motorlarının yerini alabileceğini belirtti.

Bu açıklamaların ardından hem Apple hem de Alphabet hisselerinde düşüş yaşandı. Cue ayrıca, Apple'ın Safari'ye OpenAI, Anthropic ve Perplexity gibi şirketlerin yapay zeka arama araçlarını entegre etmeyi düşündüğünü açıkladı.