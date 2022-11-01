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    Apple'da iki yönetici daha işten ayrılma kararı aldı

    Apple'ın tasarım grubunun başkanlarından olan Evans Hankey, görevinden ayrılmıştı. Şimdi ise iki önemli yönetici ile yollar ayrılıyor.
    • Haber Merkezi
    • 01.11.2022 - 13:03
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 13:07
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    Apple'da iki yönetici daha işten ayrılma kararı aldı

    27 yıl boyunca Apple'da görev yapan, şirketin bir dünya markası haline gelmesine oldukça büyük katkı sağlayan ve Apple'ın iPhone, iMac ve iPod gibi birçok ürününün tasarımında imzası bulunan baş tasarımcı Jony Ive, 2019 yılında Apple'dan ayrılmıştı.

    Yeni koltuğun sahibi ve Apple'ın tasarım grubunun başkanlarından olan Evans Hankey de geçtiğimiz günlerde görevden ayrılma kararı aldı.

    İki yönetici daha Apple'dan ayrılıyor

    Son zamanlarda Apple yönetiminde ayrılık rüzgarları esmeye devam ediyor. Çevrimiçi Perakende Satışlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Anna Matthiasson da görevinden istifa etti.

    Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Başkan  Mary Demby ise 30 yıl boyunca Apple'da çalıştıktan sonra emekli olmaya karar verdi.

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    Apple’a göre bu ayrılıklar, şirketi pek de etkileyemeyecek. Apple, şirket bünyesinde onlarca yıllık deneyimi olan pek çok kıdemli personelleri olduğunu belirtiyor.


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