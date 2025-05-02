Apple'dan iPhone kullanıcılarına uyarı: İsrail casus yazılımı devrede

Haber Merkezi

Apple, dünya genelinde 100 ülkedeki iPhone kullanıcılarına yönelik ciddi bir uyarı yayınladı. Şirket, bu kullanıcıların telefonlarının hedefli bir "paralı asker casus yazılımı" saldırısına maruz kalmış olabileceğini belirtti.

Uyarıların, İsrailli NSO Group tarafından geliştirilen ve genellikle hükümetler tarafından gazeteciler, aktivistler ve siyasi muhalifler gibi belirli kişileri hedef almak için kullanılan kötü şöhretli Pegasus casus yazılımıyla ilgili olduğu düşünülüyor.

KİMLER HEDEFLENDİ

Apple'ın 2021'de başlattığı tehdit bildirim sistemi, özellikle devlet destekli veya paralı casus yazılım saldırganları tarafından bireysel olarak hedef alınan küçük grupları uyarmayı amaçlıyor.

İtalyan gazeteci Ciro Pellegrino ve Hollandalı sağcı aktivist Eva Vlaardingerbroek, bu uyarıyı aldıklarını kamuoyuyla paylaşan isimler arasında yer aldı.

Pellegrino, Apple'ın bildirimin 100 ülkedeki kullanıcılara gönderildiğini belirttiğini aktardı.

Kullanıcılara gönderilen iMessage ve e-postalarda yer alan uyarı mesajı oldukça ciddi bir dil içeriyor.

Mesajda, "Apple, iPhone'unuza yönelik hedefli bir paralı asker casus yazılımı saldırısı tespit etti. Bu saldırı muhtemelen özellikle kim olduğunuz veya ne yaptığınız nedeniyle sizi hedef alıyor... Apple bu uyarıya çok güveniyor - lütfen ciddiye alın" ifadeleri kullanılıyor.

KULLANICILAR NE YAPMALI

Apple, bu uyarıyı alan iPhone kullanıcılarına acilen Ayarlar > Gizlilik ve Güvenlik > Kilit Modu yolunu izleyerek Kilit Modu'nu etkinleştirmelerini öneriyor.

Bu modun, en karmaşık dijital tehditlere karşı en güçlü korumayı sağladığı belirtiliyor.

Ayrıca, tüm Apple cihazlarının en son yazılım sürümüne güncellenmesi tavsiye ediliyor. Mesajlaşma ve bulut uygulamalarının güncel tutulması ve iPhone üzerinden erişilen hassas web siteleri ile hizmetlerin parolalarının değiştirilmesi de ek önlemler olarak öneriliyor.