Apple'dan iPhone'lara sürpriz güncelleme: iOS 26.2.1 yayında

Teknoloji devi Apple, Liquid Glass ve CarPlay yeniliklerini getiren büyük güncellemeden sadece bir ay sonra iPhone modelleri için iOS 26.2.1 sürümünü yayınladı.

Bu ara güncelleme, temel olarak sistemdeki hataları gidermeye ve yeni donanımlarla uyumluluğu sağlamaya odaklanıyor.

YENİ AIRTAG 2 DESTEĞİ VE GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER

Yayınlanan sürümün en önemli detayı, daha yüksek sesli hoparlör ve gelişmiş Ultra Geniş Bant çipi ile tanıtılan yeni AirTag 2 modeline tam destek vermesi oldu.

Kullanıcılar, güncelleme sayesinde yeni aksesuarın sunduğu genişletilmiş menzil ve hassas bulma özelliklerini sorunsuz bir şekilde kullanabilecek.

Şirket, şubat ayında gelmesi beklenen ve Android mesajlaşma özelliklerini iyileştirecek iOS 26.3 sürümü üzerindeki testlerini sürdürüyor.

Öte yandan bahar aylarında yayınlanacak iOS 26.4 ile birlikte Apple Intelligence ve Siri altyapısında Google'ın Gemini yapay zeka modelinin kullanılacağı da doğrulandı.

GÜNCELLEME NASIL YÜKLENİR

iPhone kullanıcıları, cihazlarındaki Ayarlar menüsüne girip Genel ve ardından Yazılım Güncellemesi sekmelerini takip ederek yeni paketi hemen indirebilirler.