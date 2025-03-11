Apple'dan katlanabilir iPad hamlesi: İşte detaylar

Haber Merkezi

Apple'ın katlanabilir cihaz pazarına girişi, teknoloji dünyasında büyük bir heyecan yaratıyor. Şirketin, katlanabilir bir iPad Pro üzerinde çalıştığına dair yeni sızıntılar, bu heyecanı daha da artırdı.

Güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Apple'ın bu yeni cihazı, ekran altı Face ID teknolojisi ve kırışmayan 18,8 inçlik katlanabilir ekranı ile dikkat çekecek.

EKRAN ALTI FACE ID VE KIRILMAYAN EKRAN TEKNOLOJİSİ

Sızıntılara göre, Apple'ın katlanabilir iPad Pro'su, Face ID için özel olarak tasarlanmış bir metal üst yapı lensi ile gelecek.

Bu sayede, Face ID teknolojisi ekranın altına entegre edilebilecek. Ayrıca, Apple'ın kırışmayan bir ekran üzerinde çalıştığı da belirtiliyor.

Bu, katlanabilir cihazlarda en çok karşılaşılan sorunlardan biri olan ekran kırışıklığına çözüm getirebilir.

KATLANABİLİR IPAD PRO'NUN ÇIKIŞ TARİHİ VE BEKLENTİLER

Apple'ın katlanabilir iPad Pro'sunun ne zaman piyasaya sürüleceği henüz kesinlik kazanmış değil.

Bazı analistler, cihazın 2027'de piyasaya sürülebileceğini tahmin ederken, bazıları ise 2028'i işaret ediyor.

Ancak, Apple'ın bu alandaki iddiası ve teknolojik yeniliklere verdiği önem göz önüne alındığında, katlanabilir iPad Pro'nun büyük bir başarı elde etmesi bekleniyor. Apple'ın katlanabilir cihaz pazarındaki yeri, bu ürünle birlikte şekillenecek.