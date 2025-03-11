Apple'dan şok hamle: iPhone SE'den vazgeçti

Haber Merkezi

Apple, son tanıttığı iPhone 16e modeli ile teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Ancak bu yankı, beklenildiği gibi olumlu değil, aksine büyük bir hayal kırıklığına yol açtı.

Zira Apple, sevilen iPhone SE serisini rafa kaldırarak, onun yerine daha yüksek fiyatlı ve özelliklerle donatılmış bir model olan iPhone 16e'yi piyasaya sürdü.

Bu karar, özellikle bütçe dostu bir seçenek arayan kullanıcılar arasında büyük tepkiyle karşılandı. Apple'ın kâr marjı kaygısı nedeniyle aldığı bu karar tartışma yaratıyor.

İPHONE 16 SATIŞLARINDAKİ DÜŞÜŞ VE APPLE'IN STRATEJİSİ

Peki, Apple'ı böyle bir karar almaya iten sebepler nelerdi? Teknoloji dünyasının önde gelen analistlerinden Mark Gurman'ın açıklamalarına göre, Apple'ın bu hamlesinin arkasında iPhone 16 satışlarındaki yavaşlama yatıyor.

Gurman, Apple'ın kâr marjını korumak amacıyla iPhone 16e'nin fiyatını yüksek tuttuğunu belirtiyor.

iPhone 16, Apple'ın en çok reklamını yaptığı Apple Intelligence özelliğinin lansmanda bile eksik olması ve zamanla ertelenmesi nedeniyle beklenen satış rakamlarına ulaşamadı. Apple'ın yapay zeka stratejisi ve pazarlama taktiklerinin sorgulanmasına yol açtı.

Özellikle Çin pazarında yaşanan düşüş, Apple'ı zor durumda bıraktı. Çinli tüketicilerin yerli markalara yönelmesi ve iPhone 16'nın Çin'de pazarlanan temel özelliğini sunmaması, Apple'ın pazar payını önemli ölçüde azalttı.

Tüm bu sorunlar, Apple'ın kâr marjını korumak için farklı bir strateji izlemesine neden oldu.

İPHONE 16E, İPHONE SE'NİN YERİNİ TUTABİLECEK Mİ

iPhone 16e'nin fiyatı, beklenenin aksine iPhone SE serisine göre oldukça yüksek. Bu durum, özellikle bütçe dostu bir seçenek arayan kullanıcıları hayal kırıklığına uğrattı.

Kullanıcılar, iPhone 16e'nin fiyat-performans dengesini sorgulamaya başladı. Apple'ın bu hamlesi, şirketin daha fazla iOS kullanıcısı kazanma hedefine de darbe vurmuş gibi görünüyor.

Zira daha uygun fiyatlı bir iPhone SE modeli, özellikle düşük gelirli bölgelerdeki kullanıcılar için Apple ekosistemine giriş kapısı olabilirdi.