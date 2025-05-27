Apple'dan yeni tasarım planları: Kamera ve ekran değişiyor

Haber Merkezi

Aylardır süregelen raporlar, iPhone 17 serisinin yeniden tasarlandığını neredeyse doğruladı. Bu tartışmalı değişikliğin yanı sıra, Apple'ın 2026 ve 2027 iPhone sürümleri için daha fazla tasarım yükseltmesi planladığı bildiriliyor.

Tedarik zincirinden gelen bir rapora göre, iPhone 17'deki büyük kamera adaları Apple'ın yeni yükseltmelerinin sadece başlangıcı.

YENİ EKRAN TEKNOLOJİLERİ VE TASARIM DEĞİŞİKLİKLERİ

2026'da çıkacak olan iPhone 18'de, Face ID ekranın altına taşınacak ve ekran, Dinamik Ada'yı ortadan kaldırarak bunun yerine bir delik açacak.

Çok daha önemlisi, 2027'de çıkacak olan iPhone sonunda çentiksiz bir ekrana sahip olacak. Face ID ve ön selfie kamerası ekranın altına taşınarak tam ekran ön yüze sahip bir iPhone elde edilecek.

Bu, özellikle diğer telefon üreticilerinin de bu yolu izlemesi nedeniyle uzun zamandır beklenen bir gelişme.

2027 yılı, iPhone'un 20. yıl dönümü olacak ve Apple'ın uzun süredir söylentileri dolaşan katlanabilir iPhone'un yanı sıra yeni bir iPhone Pro modeli de piyasaya sürmesi bekleniyor.

Yeni Pro modeliyle ilgili raporlar, çoğunlukla cam tabanlı bir tasarıma odaklanacağını gösteriyor. Hiçbir çentik olmayan ekrana sahip iPhone'un, tam da o yeni Pro modeli olabileceği tahmin ediliyor.

Apple, Sharp Aquos S2'nin 2017'de ilk kez bir çentik taktıktan sonra telefon ekranlarındaki çentik trendini popülerleştirmişti.

Bu aynı zamanda çoğu modern akıllı telefonun hala kullandığı delik tasarımının da doğmasına neden oldu.