Petrol
112.37
-0.70%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
599.522
4.33%
BTXN Coin
31.01
-3.87%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Bulutlu 8 C

    Apple'ın 3nm işlemcileri üretim bandına giriyor

    TSMC, 2022’nin ikinci yarısında Apple’ın 3nm yongalarının üretimine başlayacağını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 19.04.2022 - 10:43
    • Güncelleme : 19.04.2022 - 11:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Apple'ın 3nm işlemcileri üretim bandına giriyor

    2023 yılında piyasaya sürülmesi beklenen yeni iPhone, iPad ve Mac’ler, Apple'ın kendi işlemcileri olan M3 ve A17'den güç alacak.

    Yeni işlemciler için dünyanın en büyük çip üreticilerinden Tayvan merkezli TSMC ile birlikte çalışan şirket, bu yıl  3nm mimariye geçiş yapacak.

    Üretim yakında başlıyor

    TSMC, 2022’nin ikinci yarısında Apple’ın 3nm yongalarının üretimine başlayacağını açıkladı. Gelen raporlar, 30 bin ila 35 bin ünite üretilmesi için hazırlıklar yapıldığı yönünde.

    iphone

    Yeni işlemcilerden ne bekleniyor

    3nm yongalar, daha iyi performans ve daha iyi pil ömrü sunacak. Öte yandan, Apple’ın halihazırda M1 yongası 8 çekirdeğe sahipken, M1 Pro ve M1 Max’te 10 adet çekirdek yer alıyor.

    İddialara göre 3nm mimaride üretilecek yeni yongalardaki çekirdek sayısı 40'a kadar çıkabilir. Apple’ın yeni 3nm yonga setine sahip ilk cihazının yeni bir iPad olması bekleniyor.


    İlginizi Çekebilir

    2022 MSÜ tercihleri başladı
    Eğitim

    2022 MSÜ tercihleri başladı

    Tokat'ta iş yerinin çatısı minibüsün üzerine uçtu
    3. Sayfa

    Tokat'ta iş yerinin çatısı minibüsün üzerine uçtu

    Ücretsiz borsa takip uygulaması ile kazanmak kolay
    Meta Trader

    Ücretsiz borsa takip uygulaması ile kazanmak kolay

    Görüş Bildir