Apple'ın 3nm işlemcileri üretim bandına giriyor

TSMC, 2022’nin ikinci yarısında Apple’ın 3nm yongalarının üretimine başlayacağını açıkladı.

2023 yılında piyasaya sürülmesi beklenen yeni iPhone, iPad ve Mac’ler, Apple'ın kendi işlemcileri olan M3 ve A17'den güç alacak.

Yeni işlemciler için dünyanın en büyük çip üreticilerinden Tayvan merkezli TSMC ile birlikte çalışan şirket, bu yıl 3nm mimariye geçiş yapacak.

Üretim yakında başlıyor

TSMC, 2022’nin ikinci yarısında Apple’ın 3nm yongalarının üretimine başlayacağını açıkladı. Gelen raporlar, 30 bin ila 35 bin ünite üretilmesi için hazırlıklar yapıldığı yönünde.

Yeni işlemcilerden ne bekleniyor

3nm yongalar, daha iyi performans ve daha iyi pil ömrü sunacak. Öte yandan, Apple’ın halihazırda M1 yongası 8 çekirdeğe sahipken, M1 Pro ve M1 Max’te 10 adet çekirdek yer alıyor.

İddialara göre 3nm mimaride üretilecek yeni yongalardaki çekirdek sayısı 40'a kadar çıkabilir. Apple’ın yeni 3nm yonga setine sahip ilk cihazının yeni bir iPad olması bekleniyor.