Apple'ın 5 bin 700 liralık AirPods Max kulaklığı, satışlarda geride kaldı

Güvenilir analist Ming-Chi Kuo, Apple'ın kablosuz kulaklığı AirPods Max'in tüm AirPods ürünleri içerisinde en az satan kulaklık olacağını söyledi.

Özellkle sporcuların ve oyuncuların sıkça kullandığı kulak üstü kulaklıklar, son zamanlarda oldukça popüler.

ABD'li teknoloji devi Apple, AirPods Max ismini verdiği ilk kablosuz kulak üstü kulaklığını geçtiğimiz yıl aralık ayında tanıtmıştı.

Birçok farklı kafa biçimine uyum sağlayacak şekilde tasarlanan AirPods Max, ülkemizde 5 bin 699 TL'ye satışa çıkmıştı.

APPLE, SATIŞLARDAN PEK MEMNUN DEĞİL

TFI Securities analisti Ming-Chi Kuo, Apple'ın birinci sınıf kulak üstü kulaklığı olan AirPods Max'in satışlarının şirketi memnun etmediğini açıkladı.

Kuo, AirPods Max'in 2021'deki tüm AirPods satışlarının en fazla yüzde 1'ini oluşturmasını bekliyor. 2020'de ulaşılan 90 milyon AirPods sevkiyatının bu yıl 78 milyon adede düşeceğini öngören analist, bu nedenle AirPods Max satışlarının 1 milyon adedi geçemeyeceğini belirtiyor.

EN BÜYÜK SORUN FİYATI

Kuo, AirPods Max'in sahip olduğu yüksek fiyat etiketinin, satış sayısını etkileyen en büyük faktör olduğunu belirtti. Bu durumun farkında olan Apple, kulaklığın daha ucuz bir sürümünü üretmek için çalışmalar yürütüyor.

Sızıntılara göre tamamen plastik olması beklenen AirPods Max'in daha ucuz versiyonu, yaklaşık 150 dolar daha düşük fiyat etiketiyle gelecek.

Uzay grisi, gümüş, yeşil, gök mavisi ve pembe olmak üzere 5 farklı renk seçeneğiyle, 15 Aralık 2020'de satışa çıkan AirPods Max modelinin yurt dışı fiyatı ise 549 dolar.