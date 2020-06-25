Apple'ın Intel'den vazgeçmesinin nedeni belli oldu

Apple'ın, gelecekteki Mac ve MacBook modellerinde Intel yerine kendi işlemcisini kullanma kararı almasının ardındaki neden ortaya çıktı.

Bildiğiniz gibi Apple, piyasaya sürdüğü iPhone ve iPad modellerinde kendi ürettiği işlemcileri kullanıyor. Ancak şirket, Mac modellerinde genellikle Intel işlemcileri tercih ediyordu.

Apple, yeni Mac bilgisayarlarda artık kendi ürettiği çipleri kullanacağını ve artık Intel işlemcilerden vazgeçtiğini açıklamıştı.

Böylece, şirketin amiral gemisi dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarının işlemcileri için 15 yıllık Intel bağımlılığı da sonlanmıştı.

Apple'ın neden 15 yıldır kullandığı Intel işlemcilerden vaztiği merak konusu olmuştu. Eski bir Intel mühendisi olan François Piednoel, bu soruya açıklık getirdi.

APPLE, UZUN ZAMANDIR INTEL İŞLEMCİLERİNDEN ŞİKAYETÇİYDİ

Eski Intel mühendisi François Piednoel'e göre, her şey 2015'te Intel'in Skylake mimarisine sahip işlemcileri tanıtmasıyla başladı.

Skylake mimarisi ile türlü sorunlar yaşayan Apple, Intel'e defalarca kez şikayette bulundu.

François Piednoel'in iddialarına göre Intel, Apple'ın şikayet ettiği sorunları çözemedi ve hatta daha fazla sorunun ortaya çıkmasına neden oldu.

Bu durum, Apple'ın Intel işlemcilerinden tamamen vazgeçmesini ve kendi işlemcilerine odaklanmasını sağladı.

Apple'ın kendi işlemcileriyle ile başarılı olup olmayacağını ise zaman gösterecek.