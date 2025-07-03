Apple'ın Liquid Glass tasarımı, Xiaomi modellerine geliyor

Teknoloji dünyasına sızan yeni bilgilere göre Xiaomi, HyperOS işletim sisteminin yeni sürümünde tasarımsal bir devrime hazırlanıyor.

Güvenilir kaynak Digital Chat Station, HyperOS 3 olarak beklenen güncellemenin Apple'dan ilham alan yepyeni bir arayüz getireceğini iddia etti.

YENİ TASARIM: "SIVI CAM" ARAYÜZÜ

Sızıntılara göre yeni arayüz, "Sıvı Cam" adıyla anılıyor ve Apple'ın iOS'taki buzlu cam efektlerini parlak simgelerle birleştiriyor.

Ancak Xiaomi, gösterişli aydınlatma yerine okunabilirliğe ve ince bir derinlik hissine odaklanarak kendi özgün yorumunu katacak.

KONTROL MERKEZİ VE SİMGELER YENİLENİYOR

Tasarım değişikliğinin yanı sıra, HyperOS 3 ile birlikte Kontrol Merkezi'nin elden geçirilmesi ve sistem genelinde daha tutarlı yeni simgelerin kullanılması bekleniyor.

Ayrıca daha akıcı animasyonlar, güncellenmiş batarya ve Wi-Fi simgeleri gibi küçük ama önemli iyileştirmeler de paketin bir parçası olacak.

HYPEROS 3 NE ZAMAN ÇIKACAK

Android 16 tabanlı olacak yeni HyperOS 3'ün, bu yılın ekim ayında tanıtılması beklenen Xiaomi 16 serisi ile birlikte kullanıcılara sunulması planlanıyor.

Xiaomi'nin bu yeni görsel kimlikle, özelleştirme seçeneklerini korurken daha premium bir kullanıcı deneyimi sunmayı hedeflediği belirtiliyor.