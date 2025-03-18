Apple'ın merakla beklenen katlanabilir iPhone'u sonunda geliyor

Haber Merkezi

Teknoloji dünyasının en çok konuşulan konularından biri olan katlanabilir iPhone hakkında yeni iddialar ortaya atıldı.

Ünlü analist Jeff Pu, Apple'ın katlanabilir iPhone'unun 2026'nın ikinci yarısında piyasaya sürülebileceğini öne sürdü. Bu iddia, teknoloji tutkunları arasında büyük heyecan yarattı.

YILLARDIR SÜREN BEKLEYİŞ

Apple, katlanabilir telefon pazarına girmek için uzun süredir çalışmalarını sürdürüyor. Ancak şirketin kalite konusundaki yüksek standartları nedeniyle bu süreç oldukça yavaş ilerledi.

Şimdi ise Jeff Pu'nun iddiaları, bu bekleyişin sona erebileceğini gösteriyor. Pu, Apple'ın ilk iki katlanabilir cihazının Foxconn'da Yeni Ürün Tanıtımı (NPI) aşamasına girdiğini belirtiyor.

Pu'nun iddialarına göre, katlanabilir cihazların seri üretimi 2026'nın ikinci yarısında başlayacak. Bu tahmin, analist Ming-Chi Kuo'nun tahminleriyle de örtüşüyor. Kuo, katlanabilir iPhone'un seri üretiminin 2026'nın dördüncü çeyreğinde başlayacağını öngörüyor.

Pu, iki farklı katlanabilir cihazdan bahsediyor. Bunlardan birinin kitap tarzı katlanabilir iPhone olması beklenirken, diğer cihazın ne olacağı henüz belirsiz. Katlanabilir bir iPad veya kapaklı bir iPhone Flip modeli de ihtimaller arasında.

TEKNİK DETAYLAR VE BEKLENTİLER

Katlanabilir iPhone'un 8 inçlik bir iç ekrana sahip olacağı söylenirken, katlanabilir iPad'in 19 inçlik devasa bir ekrana sahip olabileceği iddia ediliyor.

Apple'ın, telefonun ekranının katlandığı yerdeki kırışıklığı gidermeyi başarmış olabileceği de söylentiler arasında.

Apple'ın katlanabilir telefon pazarına girişi, bu segmentin daha da büyümesine ve yaygınlaşmasına katkı sağlayabilir.

Ancak, şirketin yüksek fiyat politikası nedeniyle katlanabilir iPhone'un herkes tarafından erişilebilir olup olmayacağı merak konusu.