Apple'ın piyasa değeri 2 trilyon dolara ulaştı

Yıl başından bu yana hisseleri sürekli artan ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, 2 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşan ilk Amerikan şirketi oldu.

Geçtiğimiz ay 1.8 trilyon dolarlık rekor piyasa değerine ulaşan ve Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco'yu geçerek dünyanın en değerli şirketi olan Apple, yeni bir rekora daha imza attı.

Yıl başından bu yana hisseleri yüzde 60'a yakın değer kazanan Apple'ın hisse değeri fiyatı, geçtiğimiz çarşamba günü itibarıyla yüzde 1,2 artarak 467,97 dolara yükseldi ve şirketin değeri 2 trilyon doları aştı.

Böylece teknoloji devi Apple, piyasa değeri 2 trilyon dolara ulaşan ilk ABD şirketi oldu.

2 YILDA İKİYE KATLADI

Piyasa değeri ilk kez 2 Ağustos 2018'de 1 trilyon doları bulan Apple, 2 yıl içerisinde değerini ikiye katlamayı başardı.

APPLE'IN SATIŞLARI ARTIYOR

Bu yılın nisan-haziran dönemi bilançosunda üçüncü çeyrek olarak kabul edilen Apple'ın geliri, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 11 artarak 59.7 milyar dolara ulaşmıştı.

Apple'ın akıllı telefon ve tablet satışları da aynı dönem itibarıyla artış göstermişti. iPhone satışları yüzde 1,7 artarak 26.4 milyar dolara, iPad satışları yüzde 31 yükselerek 6.6 milyar dolara ve Mac satışları da yüzde 21,6 artışla 7,1 milyar dolara yükselmişti.

Apple'ın anlık piyasa bilgilerine baktığımızda ise şu anki hisse fiyatının 462.83 dolar ve toplam değerinin 1.98 trilyon dolar olduğunu görüyoruz.