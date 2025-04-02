Apple'ın Sağlık uygulamasına yapay zeka özellikleri geliyor

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Teknoloji devi Apple, sağlık sektöründe büyük bir yeniliğe hazırlanıyor. Bloomberg'in haberine göre, şirket, "Project Mulberry" kod adıyla yepyeni bir Sağlık uygulaması üzerinde çalışıyor.

Bu uygulama, yapay zeka destekli bir araçla donatılmış olacak ve kullanıcılara adeta kişisel bir sağlık koçu gibi hizmet verecek.

Yapay zeka teknolojisinin sağlık alanındaki potansiyelini en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen Apple, bu uygulamayla kullanıcıların sağlık takiplerini ve yaşam tarzı tercihlerini kökten değiştirmeyi amaçlıyor.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ SAĞLIK UYGULAMASININ ÖZELLİKLERİ

Apple'ın geliştirdiği bu yeni uygulamanın, kullanıcıların sağlık verilerini analiz ederek kişisel yaşam tarzı önerileri sunması bekleniyor.

Ayrıca, uygulama içerisinde gerçek doktorların çeşitli sağlık konularında hazırladığı eğitim videoları da yer alacak.

Kullanıcılar, bu videolar sayesinde sağlıkla ilgili merak ettikleri birçok konuda bilgi sahibi olabilecekler. Uygulamanın bir diğer önemli özelliği ise yiyecek takibine odaklanması.

Kullanıcılar, yedikleri yemekleri uygulamaya kaydederek beslenme alışkanlıklarını kontrol altında tutabilecekler. Hatta, uygulamanın kamera aracılığıyla kullanıcılara egzersiz hareketleri için form düzeltme ipuçları sunacağı da belirtiliyor.

"HEALTH+" UYGULAMASININ ÇIKIŞ TARİHİ

"Health+" olarak adlandırılan bu yeni sağlık uygulamasının, iOS 19.4 güncellemesi ile birlikte önümüzdeki ilkbahar veya yaz aylarında kullanıma sunulması bekleniyor.

Apple, bu uygulama için doktorlardan veri topluyor ve Kaliforniya'da bir stüdyo kurmayı planlıyor.

Şirketin ayrıca, uygulamanın tanıtım yüzü olacak ünlü bir doktor arayışında olduğu da gelen bilgiler arasında.