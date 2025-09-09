Apple'ın tanıtımını yaptığı iPhone 17 serisi 19 Eylül'de satışa çıkıyor

ABD'li teknoloji devi Apple, iPhone 17 serisinin tanıtımını yaptı.

Apple'ın yeni akıllı telefonu iPhone 17, hızlı şarj özelliğine sahip olacak ve geliştirilmiş pil ömrü ile bir önceki modele göre 8 saat daha fazla video oynatabilecek.

Daha büyük ekranı ve daha ince çerçevesi bulunan iPhone 17, 256 gigabayttan​​​​​​​ başlayan depolama kapasitesi ile siyah, lavanta, sis mavisi, adaçayı ve beyaz olmak üzere 5 farklı renkte satışa sunulacak.

ŞİMDİYE KADARKİ EN İNCE IPHONE

Yeni tanıtılan iPhone Air modeli Apple'ın şimdiye kadarki en ince akıllı telefonu olacak.

Çok daha ince ve hafif olmasına rağmen iPhone Air'in pil ömrü tüm gün yetecek.

iPhone 17 Pro ile iPhone 17 Pro Max ise şirketin akıllı telefonları arasında şimdiye kadarki en iyi performansı, kamera sistemlerini ve pil ömrünü sunacak.

PRO MODELİNE 100 DOLAR ZAM YAPILDI

Başlangıç fiyatı iPhone 17 için 799 dolar, iPhone Air için 999 dolar, iPhone 17 Pro için 1099 dolar ve iPhone 17 Pro Max için 1199 dolar olacak.

Apple'ın tanıttığı yeni akıllı telefonlar için aralarında Türkiye'nin de olduğu 60'tan fazla ülkede cuma gününden itibaren ön sipariş verilebilecek.

Şirket yeni ürünlerini 19 Eylül'de piyasaya sürecek.

Şirket bu yılki Pro akıllı telefon modelini daha fazla dahili depolama alanıyla birlikte çıkarırken söz konusu modelin satış fiyatının 1099 dolardan başlaması dikkati çekti.

Tarifeler ve diğer jeopolitik zorluklar nedeniyle Apple'ın bugün tanıttığı ürünlerin fiyatında artış bekleniyordu.

Şirket, geçen yıl eylül ayında tanıttığı iPhone 16 Pro'yu 999 dolar başlangıç fiyatıyla piyasaya sürmüştü.

Yeni tanıttığı saatler ve kulaklık için başlangıç fiyatını değiştirmeyen Apple, Plus akıllı telefonunun üretimini ise durdurdu.

TÜRKİYE FİYATLARI