Apple'ın VR başlığı çalışanlar ile Tim Cook'u karşı karşıya getirdi Apple'ın, haziran ayında gerçekleştireceği WWDC etkinliğinde karma gerçeklik başlığını tanıtması bekleniyor. Ancak tasarım ekibi buna karşı çıkıyor.

Apple, 2030'a kadar birden fazla giyilebilir cihazı piyasaya sürmeyi hedefliyor. Bu cihazlardan bir tanesi de VR/AR gözlük seti.

Her ne kadar şirket, bu konu hakkında resmi bir açıklama yapmasa da her geçen sürede yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Apple'ın, haziran ayında gerçekleştireceği WWDC geliştiriciler konferansında karma gerçeklik başlığını tanıtması bekleniyor.

Tim Cook ile çalışanlar karşı karşıya

Financial Times'a göre, Apple'ın karma gerçeklik başlığını 2023 Haziran’da piyasaya sürme kararı, şirket içinde bölünmeye neden oldu.

Tim Cook da dahil olmak üzere, Jeff Williams liderliğindeki operasyon ekibinin, cihazı hantal ve pahalı olsa bile mümkün olan en kısa sürede piyasaya sürmek istediği belirtiliyor.

Aynı fikirde olmayan tasarım ekibi ise AR gözlük seti için daha fazla beklenmesi gerektiğini düşünüyor.

Rapora göre Cook ve Williams, pazarın durumunu kabul etse de şimdiden mücadele içine girmenin daha mantıklı olduğuna inanıyor.

Apple’a yakın kaynakları ile bilinen ünlü analist Ming-Chi Kuo, Apple’ın karma gerçeklik gözlüğünün şimdiye kadar tasarlanmış en karmaşık Apple ürünü olacağını ve sektörü tamamen değiştireceğini söylüyor.

Sektörde fark yaratması beklenen yeni başlığın, bin ila 3 bin dolar arasında bir fiyatlandırmaya sahip olacağı düşünülüyor.