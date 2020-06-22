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    Apple'ın WWDC geliştirici konferansı nasıl izlenir

    Apple'ın bugüne kadarki en büyük Dünya Geliştiriciler Konferansı bu akşam başlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 22.06.2020 - 10:45
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    Apple'ın WWDC geliştirici konferansı nasıl izlenir

    Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle, Çin'deki mağazalarını geçici olarak kapattıktan sonra birçok çalışanını karantina altına alan Apple, her yıl düzenlediği WWDC (Worldwide Developer Conference) etkinliğini 22 Haziran'a ertelemek zorunda kalmıştı.

    Apple; iPhone, Apple Watch ve iPad gibi ürünlerin yeni yazılımlarını ve özelliklerini tanıttığı WWDC geliştirici konferansı bu akşam 20:00'de başlayacak.

    apple

    APPLE GELİŞTİRİCİ KONFERANSI NASIL İZLENİR

    Apple'ın birçok yeniliği tanıtacağı geliştiriciler konferansı Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak ve bazı platformlardan canlı yayınlanacak. Aşağıdaki bağlantılardan, konferans saatinde canlı yayınları takip edebilirsiniz.

     

    Etkinliğin programı ise şu şekilde gerçekleşecek:

    22 Haziran 20.00

    Bu yıl içinde tüm Apple platformlarına gelecek olan heyecan verici yeni inovasyonları ve güncellemeler tanıtılacak.

    22 Haziran 23:59

    iOS, iPadOS, macOS, tvOS ve watchOS’teki en yeni gelişmeleri ve güncellemeleri sunulacak.

    23-26 Haziran

    23 Haziran’dan itibaren geliştiriciler, Apple mühendisleri tarafından yönetilen teknik ve tasarım odaklı 100’den fazla oturumda yeni nesil uygulamaları nasıl geliştirebileceklerini öğrenme imkanına sahip olacaklar.

    Apple'ın geliştirici konferansıyla ilgili yeni gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

    Instagram: @eshteknoloji

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