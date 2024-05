New York'u Dublin'e bağlayan etkileşimli portal açıldı Birbirlerinden 5 bin kilometre uzaklıkta Dublin ve New York şehirleri, yeni açılan portal ile birbirine bağlandı.

Dublin ve New York City, çığır açan bir sanat projesinin parçası olarak gerçek zamanlı görsel bir köprüyle birbirine bağlandı.

'The Portal' isimli yapı, hem Dublin'in hem de New York'un her iki şehrinden 7/24 canlı yayın yapan bir sokak heykelinden oluşuyor.

İki portal, Atlantik Okyanusu'nun her iki yakasındaki vatandaşları teknoloji aracılığıyla birleştirmeyi amaçlayan bir kamusal sanat projesinin bir parçası.

Gerçek zamanlı etkileşim

Heykel; Dublinliler, New Yorklular ve her iki şehre gelen ziyaretçiler arasında gerçek zamanlı etkileşime olanak tanıyor.

Portalın New York'taki ucu, Fifth Avenue ve Big Apple'ın en dinamik kavşaklarından biri olan 23rd Street'teki Flatiron South Public Plaza'da yer alıyor.

Portalın, yaz boyunca Dublin'in sokak manzarasının demirbaşlarından biri olması ve sonbahara kadar hizmet vermesi planlanıyor.

Önümüzdeki aylarda halk, her şehrin portalında diğer şehirdeki insanların canlı yayın yoluyla izleyeceği kültürel performanslar da dahil olmak üzere, planlanmış programlara katılabilecek.

Başka şehirlere de bağlanacak

Temmuz ayından itibaren Dublin portalı Polonya, Brezilya ve Litvanya'daki diğer küresel şehirlere de bağlanacak.

Portalın kurucusu ve Litvanyalı sanatçı Benediktas Gylys, açılışta yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Portallar, sınırların ve farklılıkların ötesindeki insanlarla tanışmak ve dünyamızı gerçekte olduğu gibi, birlik ve birlik halinde deneyimlemek için bir davettir.



Canlı yayın, uzak yerler arasında bir pencere sağlayarak insanların sosyal çevreleri ve kültürleri dışında buluşmalarına, coğrafi sınırları aşmalarına ve küresel birbirine bağlılığın güzelliğini kucaklamalarına olanak tanıyor.

Portalın arkasındaki geliştiriciler, bunun insanları hem fiziksel hem de dijital olarak bir araya getirerek New Yorklular, Dublinliler ve ziyaretçiler için büyüleyici bir cazibe merkezi haline gelmesini umuyor.