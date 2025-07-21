Apple'ın yaklaşan iPad Pro modelleri çift ön kameraya sahip olacak

Teknoloji devi Apple'ın bir sonraki iPad Pro modeline dair heyecan verici detaylar ortaya çıktı.

Bloomberg'den Mark Gurman'a göre yeni nesil tablet, gücünü M5 çipten alacak ve kamera kurulumunda önemli bir yenilik sunacak.

ÇİFT KAMERA NE İŞE YARAYACAK

Sızıntıya göre yeni iPad Pro, biri dikey diğeri yatay kullanım için tasarlanmış iki adet ön kameraya sahip olacak.

Bu tasarım, kullanıcıların görüntülü görüşme yaparken veya fotoğraf çekerken cihazın yönünü düşünme zorunluluğunu ortadan kaldıracak.

YENİ IPAD PRO NE ZAMAN TANITILACAK

Apple analisti Ming-Chi Kuo'nun daha önceki raporları, M5 çipli modellerin 2025'in ikinci yarısında seri üretime gireceğini işaret etmişti.

Apple'ın yaklaşık 18 aylık güncelleme döngüsü göz önüne alındığında, yeni iPad Pro modellerinin bu yıl eylül veya ekim aylarında tanıtılması bekleniyor.