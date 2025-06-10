Apple'ın yeni oyun uygulaması tanıtıldı: İşte yenilikler

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Apple, cihazlarındaki oyun deneyimini tek bir çatı altında toplamayı hedefleyen yeni ve özel "Oyunlar" uygulamasını resmen tanıttı.

Bu yenilikçi uygulama, oyunlar için bir başlatıcı görevi görerek başarıları takip etme, liderlik tablolarını görüntüleme ve sosyal etkileşim gibi birçok özelliği bir araya getiriyor.

OYUN DENEYİMİNİ BİRLEŞTİREN MERKEZ

Yeni Apple Oyunlar uygulaması, Apple Arcade'i, App Store oyun önerilerini, kişisel oyun kütüphanenizi ve arkadaş listenizi tek bir yerde birleştirerek "arkadaşlarla oyun oynamanın ve eğlenmenin tek adresi" olmayı hedefliyor.

Uygulamada ayrıca, arkadaşlarınızla puan bazlı karşılaşmalarda rekabet etmenize olanak tanıyan bir "Meydan Okumalar" özelliği de bulunuyor.

Uygulama; Ana Sayfa, Arcade, Birlikte Oyna, Kütüphane ve Arama olmak üzere beş ana sekmeden oluşuyor. Bu yapı, kullanıcıların aradıkları her şeye kolayca ulaşmasını sağlıyor.

YENİ "OYUN KAPLAMASI" VE GENİŞLEYEN EKOSİSTEM

Apple, yeni uygulamanın yanı sıra iPad ve Mac'ler için bir "Oyun Kaplaması" (Game Overlay) özelliğini de tanıtıyor.

Bu özellik, oyuncuların mevcut oyunlarından çıkmadan Game Center özelliklerine, arkadaş listelerine ve ayarlarına hızlıca erişmesini sağlayacak.

Bu hamle, Apple'ın oyun ekosistemini genişletme yönündeki sürekli çabalarının bir parçası. Şirket daha önce Mac'lere Oyun Modu özelliğini getirmiş ve Hideo Kojima'nın "Death Stranding" gibi büyük AAA oyunlarını kendi platformlarına çekmek için önemli adımlar atmıştı.