Katlanabilir iPhone'un seri üretimi bir kez daha ertelendi

Apple'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı katlanabilir ekranlı ilk modeli iPhone Fold'un üretiminde planlanan takvimin gerisinde kalındığı ortaya çıktı.

Paylaşılan raporlara göre, başlangıçta haziran ayında başlaması hedeflenen seri üretim süreci ağustos ayının başlarına ertelendi.

LANSMAN TARİHİNDE DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Mühendislik doğrulama testlerinde yaşanan bir ila iki aylık bu gecikmeye rağmen Apple'ın 2026 sonbaharındaki lansman planına sadık kalacağı belirtiliyor.

Cihazın eylül ayında merakla beklenen iPhone 18 Pro serisiyle aynı anda veya hemen ardından tanıtılması bekleniyor.

STOK SIKINTISI YAŞANABİLİR

Üretim takvimindeki bu sıkışmanın ciddi tedarik zinciri sorunlarına ve ilk çıkışında ciddi stok yetersizliklerine yol açabileceği tahmin ediliyor.

Bu daralmanın etkisiyle, cihazın ön siparişe açıldığı ilk dakikalarda hızla tükenebileceği uyarısı yapılıyor.

IPHONE FOLD FİYATI VE EKRAN ÖZELLİKLERİ

Katlandığında 5,5 inç, açıldığında ise 7,8 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacak bu yenilikçi cihazın fiyatının 2 bin ile 2 bin 500 dolar arasında olması bekleniyor.

Cihazın seri üretime geçebilmesi için tasarım ve üretim doğrulama testlerini de başarıyla tamamlaması gerekecek.