Türk profesörlerden ameliyatlar için 'akıllı şırınga'

Türk bilim insanları, sağlık alanında bir yeniliğe daha imza attı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Cüneyt Yılmaz ve Vasfi Emre Ömürlü, ameliyatlarda kritik bir süreci daha güvenli hale getiren “akıllı şırınga” sistemi geliştirdi.

Yeni sistem, özellikle hassas dokuların şişirilip boşaltılması sırasında oluşabilecek riskleri en aza indirmeyi hedefliyor.

MANUEL MÜDAHALEYE TEKNOLOJİ DESTEĞİ

Geleneksel yöntemlerde büyük ölçüde cerrahın el becerisine bağlı olarak gerçekleştirilen işlemler, geliştirilen sistemle otomatik ve kontrollü hale getiriliyor.

Basınç sensörleri ve görüntüleme teknolojisi sayesinde, müdahale süreci anlık olarak izlenebiliyor ve gerekli ayarlamalar yapılabiliyor.

Geliştirilen “akıllı şırınga”, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından “faydalı model” olarak tescillendi. Buluş, yerli sağlık teknolojileri alanında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

HASSSAS AMELİYATLARDA KRİTİK AVANTAJ

Cüneyt Yılmaz, sistemin özellikle ses teli gibi hassas dokular üzerinde yapılan operasyonlarda büyük kolaylık sağlayacağını belirtti.

Yılmaz, geliştirilen mekanizmanın hem basınç kontrolü hem de görüntü geri bildirimiyle hatasız müdahale imkânı sunduğunu ifade etti.

"SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ DESTEKLENMELİ"

Vasfi Emre Ömürlü ise sağlık sektöründe insan kaynaklı hataların azaltılması için teknoloji yatırımlarının artırılması gerektiğine dikkat çekti.

Ömürlü, disiplinlerarası çalışmaların artırılmasıyla hem hasta güvenliğinin hem de sağlık çalışanlarının iş süreçlerinin iyileştirilebileceğini vurguladı.

Geliştirilen sistem, cerrahi müdahalelerde kritik bir aşamayı veri destekli hale getirerek, hem hasta güvenliğini artırmayı hem de operasyonların başarısını yükseltmeyi amaçlıyor.