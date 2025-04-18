Apple'ın yeni özellikleri iPhone 18 fiyatını daha da artıracak

Haber Merkezi

Sektör kaynaklarından sızan bilgilere göre Apple, 2026 yılında piyasaya süreceği iPhone 18 modellerinde TSMC'nin en gelişmiş 2nm üretim teknolojisiyle üretilen işlemcisini kullanmaya başlayacak.

Güvenilir kaynaklardan Digital Chat Station'ın Weibo üzerinden yaptığı bir paylaşıma göre, bu teknolojik sıçramanın beraberinde getireceği üretim maliyetlerindeki artış, iPhone 18 serisinin fiyatlarını önemli ölçüde etkileyebilir.

DAHA HIZLI İŞLEMCİ, DAHA YÜKSEK FİYAT MI ANLAMINA GELİYOR

Bu iddialar aslında ilk kez gündeme gelmiyor. Eylül 2024'te ünlü analist Ming-Chi Kuo, Apple'ın TSMC'nin yeni 2nm işlemci teknolojisini kullanacağını öngörmüş ancak üretimdeki verimlilik sorunları nedeniyle bu teknolojinin yalnızca iPhone 18 Pro Max modeliyle sınırlı kalabileceğini belirtmişti.

O dönemde, erken üretim çıktısının tüm iPhone 18 ailesinin ihtiyacını karşılayacak kadar yüksek olmadığı ifade edilmişti.

Ancak Mart 2025'te Kuo, TSMC'deki üretim başarı oranlarının önemli ölçüde arttığını belirterek tahminini güncelledi.

Kuo'ya göre, 2025'in başlarında yüzde 60-70 seviyelerine ulaşan verimlilik oranları, mart ayına kadar bu seviyenin üzerine çıktı.

Bu gelişme, 2nm çipin sadece Pro modellerinde değil, potansiyel olarak tüm iPhone 18 serisinde kullanılabileceği ihtimalini doğurdu.

PERFORMANSTA BÜYÜK ARTIŞ BEKLENİYOR

Eğer Apple tamamen 2nm teknolojisine geçerse, performans anlamında önemli kazanımlar elde edilebilir.

Sektördeki ilk tahminlere göre, 2nm çip, iPhone 17 serisinde kullanılması beklenen 3nm çipe kıyasla yüzde 10-15 daha iyi performans ve daha da önemlisi daha yüksek güç verimliliği sunabilir.

Ancak bu teknolojik avantajların bir bedeli olacak ve Apple'ın bu maliyeti tüketicilere yansıtması muhtemel görünüyor.

İPHONE 18 NE KADAR DAHA PAHALI OLACAK

iPhone 18'in ne kadar daha pahalı olabileceğine dair henüz kesin bir rakam bulunmuyor. Ancak Apple'ın son yıllardaki donanım fiyatlandırma stratejisi, bileşen maliyetleri arttığında fiyat etiketlerini yükseltmekten çekinmediğini gösteriyor.

Devam eden ticaret tarifeleri ve 2 bin doların üzerinde bir fiyata sahip olması beklenen premium iPhone Fold söylentileri de göz önüne alındığında, 2026 yılı Apple hayranları için oldukça maliyetli bir yıl olabilir.