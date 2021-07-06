Araştırmacılar, insan derisi gibi kendi kendini onarabilen madde geliştirdi

Araştırmacılar, insan derisi gibi kendi kendini onarabilen madde geliştirdi

Bilim insanları, robotların tıpkı insan derisi gibi hasar gördüğünde kendini onarmasına olanak tanıyan akıllı bir köpük malzeme üretti.

Singapur Ulusal Üniversitesi’nden bilim insanları, robotların yakınlarındaki nesneleri algılamasına ve tıpkı insan derisi gibi hasar gördüğünde kendini onarmasına olanak tanıyan bir malzeme üretti.

AiFoam adı verilen ve yapay sinir ağlarıyla donatılan köpük malzeme, kesildiğinde kolayca tek parça haline gelebiliyor.

Bununla birlikte araştırmacılar, dokunma duyusunu artırmak için malzemeyi mikroskobik metal parçacıklarla doldurdu ve köpüğün yüzeyinin altına küçük elektrotlar ekledi.

Malzemeye basınç uygulandığında, metal partiküller elektriksel özelliklerini değiştirerek yakınlaşıyor. Bu değişiklikler, bilgisayara bağlı elektrotlar tarafından algılanıyor ve robota ne yapması gerektiği iletiliyor.

DOKUNUŞA GÖRE TEPKİ VERİYOR

Çalışmanın baş yazarı Benjamin Te, "Parmağımı sensörün yanında hareket ettirdiğimde, sensörün elektrik alanımdaki değişiklikleri ölçtüğünü ve dokunuşuma göre tepki verdiğini söyleyebilirim." dedi.





TÜRÜNÜN İLK ÖRNEĞİ

Bu özellik, robotik elin uygulanan kuvvetin sadece miktarını değil aynı zamanda yönünü de algılamasını sağlayarak potansiyel olarak robotları daha akıllı ve etkileşimli hale getirecek.

Diğer taraftan Tee, AiFoam'ın hem kendi kendini iyileştirme özelliklerini hem de yakınlık ve basınç algılamayı birleştiren türünün ilk örneği olduğunu söyledi.

Tee, kendini yenileyebilen malzemeyi geliştirmek için iki yıldan fazla zaman harcadıklarını ve beş yıl içinde ticari kullanıma sunulabileceğini söyledi.

Tee, ayrıca yeni malzemenin protez kullanıcılarına büyük faydalar sağlayacağını da sözlerine ekledi.