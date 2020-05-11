Araştırmacılar, milyonda bir rastlanan bir gezegen keşfetti

Araştırmacılar, milyonda bir rastlanan bir gezegen keşfetti

Yeni Zelandalı gök bilimciler, son derece nadir gözlemlenebilen yeni bir gezegen tespit etti.

Canterbury Üniversitesi'nde görevli gök bilimciler, çekimsel mikro mercekleme tekniğini kullanarak 'Süper Dünya'' olarak nitelendirilen yeni bir gezegen ortaya çıkardı.

(Kütle çekimsel mercekleme: Uzaktaki bir kaynak ile gözlemci arasındaki madde dağılımıdır. Bu durum; kaynaktan gelen ışığın, gözlemciye doğru yolculuk ederken, kütle çekimsel merceklenme olayı sayesinde bükülmesi anlamına gelir.)

Dünya'dan büyük, Neptün'den küçük kütleye sahip OGLE-2018-BLG-0677 adlı gezegenin yıldızına, Dünya'nınkinden yakın olduğu ifade edildi.

BİR YIL 617 GÜN SÜRÜYOR

OGLE-2018-BLG-0677'nin yıldızının kütlesinin Güneş'ten daha küçük olduğu, gezegende bir yılın 617 gün sürdüğü belirtildi.

YÖRÜNGESİ VE BÜYÜKLÜĞÜ DÜNYA'YA BENZİYOR

Araştırma ekibinin lideri Dr. Herrera Martin, yörüngesi ve büyüklüğünün Dünya'ya benzemesi nedeniyle, gezegeni oldukça nadir bir keşif olarak nitelendirdi.

Martin, Samanyolu’ndaki bir milyon yıldızdan çok küçük bir bölümünün bu yöntemle gözlenebileceğini belirtti. Araştırmacı, bu tür gözlemlerin tekrarlanamayacağını belirtirken, bu yöntemle bir gezegenin yakalanması olasılığının milyonda bir olduğunu sözlerine ekledi.