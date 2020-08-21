Araştırmacılar, yarım saatte deniz suyunu içme suyuna dönüştürdü

Bilim insanları, tuzlu suyu dakikalar içinde içme suyu haline getiren yeni bir teknoloji geliştirdiklerini açıkladı.

Bilim insanları, yıllardır tuzlu deniz suyunu içme suyuna dönüştürebilmek için çalışmalar yürütüyor.

Çünkü tuzlu deniz suyunu temiz içme suyuna dönüştürebilen bir teknoloji, dünya çapında milyonlarca yaşamı değiştirme potansiyeline sahip.

Avustralyalı bilim insanları, Güneş ışığıyla birlikte Metal Organik Çerçeve (MOF) ismi verilen bir bileşiği kullanarak, suyu sadece yarım saat içinde saflaştırmayı başardı.

YENİDEN KULLANILABİLİYOR

Üstelik bu malzeme, Güneş ışığına sadece 4 dakika maruz kaldıktan sonra sudan emdiği tüm tuz iyonlarını serbest bırakıyor ve tekrar kullanıma hazır hale geliyor.



Geliştirilen ucuz ve yeniden kullanılabilir teknoloji sayesinde üretilen içme suyu, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) standartlarını da karşılıyor.

İlk yapılan testler sonucunda, bir kilogramlık MOF bileşeninden günde yaklaşık 139,5 litre temiz su üretildi.

Monash Üniversitesi'nden kimya mühendisi Huanting Wang, “Güneş ışığı dünyadaki en bol yenilenebilir enerji kaynağıdır." dedi.

Diğer teknolojilerin yüksek enerji tüketimi ve kimyasal kullanımı gibi bir dizi dezavantajı olduğunu söyleyen Wang, "Güneş ışığını kullanarak yeni bir tuzdan arındırma süreci geliştirmek, enerji açısından verimli, çevresel açıdan sürdürülebilir bir çözüm sunuyor." ifadelerini kullandı.

BORULARA YERLEŞTİRİLEBİLİR

Geliştirilen MOF isimli malzeme, çok gözenekli malzemelerden oluşuyor ve oldukça fazla sıkıştırılabiliyor. Örneğin sıkıştırılmış hali bir çay kaşığı kadar olan bu malzeme, açıldığında bir futbol sahasını kaplayabiliyor.

Araştırmacılara göre bu yeni sistem, potansiyel olarak temiz içme suyu üretmek için borulara ve diğer su sistemlerine takılabilir.