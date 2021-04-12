Euro
9.7298
0.27%
Dolar
8.1648
0.13%
Altın
456.88
-0.1%
Borsa
1.388
-0.34%
Bitcoin
491.223
-0.27%
EXEN Coin
23.36
1.38%
13ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 13 C
    ASELSAN'ın İHA tasarımı ortaya çıktı

    ASELSAN'ın İHA tasarımı ortaya çıktı

    Savunma sanayinin önde gelen şirketlerinden olan ASELSAN, İnsansız Hava Aracı için patent aldı.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2021 - 10:49
    • Güncelleme : 12.04.2021 - 12:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yerli ve milli silahlarla Türk Savunma Sanayii ayağa kalktı.

    Savunma sanayi alanında birçok milli ve yerli proje ülkemize kazandırılırken, bu projelere bir yenisi daha ekleniyor.

    Son olarak ASELSAN, Savunma Sanayii Başkanlığı'nın talebi doğrultusunda tasarımını yaptığı yeni nesil İnsansız Hava Aracı (İHA) için çalışmalara başladı.

    Tescili gerçekleştirilen tasarımda, dört adet motor dikey kalkışı sağlarken havada uçuş için arkadaki motordan yararlanılacak.

    ÇOK YÖNLÜ KALKIŞ

    Kanat altına yerleştirilen podlar sayesinde hem dikey iniş kalkış  hem de dikine veya kısa pistlerden iniş kalkış özellikleri kazanan İHA, aynı zamanda konvansiyonel iniş kalkış yöntemini kullanabiliyor.

    Geleneksel içten yanmalı tahrik sisteminin yanı sıra elektrik tahrik sistemi ile teçhiz edilebiliyor.

    ASELSAN ın İHA tasarımı ortaya çıktı #1

    KATLANABİLİR PERVANELER

    Kanat altındaki rotorlar ise istenildiği taktirde katlanabiliyor. Sistemin bataryalı konfigürasyonunun, sessiz uçuş avantajı bulunuyor. Pervaneler de katlanabilir olarak tasarlanıyor.

    ASELSAN tarafından tasarlanan bu sistemin, özellikle deniz platformları için geliştirildiği belirtiliyor.

    ASELSAN ın İHA tasarımı ortaya çıktı #2

    ASELSAN ın İHA tasarımı ortaya çıktı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir