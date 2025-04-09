Astronotlar uzayda llk röntgeni çekti: Peki bu neden önemli

Haber Merkezi

Uzayda çekilen ilk tıbbi röntgen, Fram2 görevinde gerçekleştirildi. Bu görüntü, yüzük takan bir elin gri tonlamalı taramasını içeriyor ve Wilhelm Roentgen'in 130 yıl önce çektiği orijinal röntgen filmini andırıyor.

Bu işlem, Dünya'nın yörüngesinde 28 bin km/saat hızla dönen dört kişilik bir kapsülün içinde, mikro yer çekiminde ve yüzeyden yaklaşık 320 km yükseklikte gerçekleştirildi.

SPACEXRAY DENEYİ VE FRAM2 GÖREVİ

Bu işlem, Fram2'deki 22 deneyden biri olan SpaceXray deneyinin bir parçasıydı. Fram2, gezegenin kutuptan kutba etrafını dolaşan ilk insanlı görevdi.

Görev, uzayda röntgen görüntüleme teknolojisinin uygulanabilirliğini ve faydalarını göstermek açısından büyük önem taşıyor.

UZAYDA RÖNTGEN ÇEKMENİN ZORLUKLARI

Uzay tabanlı X-ışını görüntüleme, donanım, yöntemler ve nesne konumlandırması açısından çeşitli zorluklar sunuyor.

Uzayda kullanılan cihazların hafif, minyatür ve sıkı güvenlik standartlarına uygun olması gerekiyor. Fram2 ekibi, başlangıçta askeri amaçlar için geliştirilen özel bir X-ışını sistemini uzaya uyarlayarak bu zorluğun üstesinden geldi.

Bir diğer endişe de kozmik radyasyonun görüntü kalitesini bozabileceğiydi. Ancak ilk sonuçlar, bu sorunun üstesinden gelinebileceğini gösteriyor.

Ayrıca, yüzen nesnelerin hizalanmayı zorlaştırması da bir problemdi. Fram2 mürettebatı, astronotların bağımsız olarak yönetebileceği basit ve hatasız prosedürler benimseyerek bu sorunu çözdü.

UZAYDA GELİŞMİŞ X-IŞINI GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ

Başarılı el röntgeninin ardından Fram2 ekibi, daha fazla tanısal görüntüyle teknoloji gösterimini genişletti.

Ön kol, pelvis, karın ve göğüs taramaları da gerçekleştirildi. Astronotlar ayrıca X-ışınlarının bir donanım teşhis aracı olarak kullanımını değerlendirmek için elektronik görüntülemeyi de test etti.

X-ışınları, uzay aracı bileşenlerindeki arızaları sökmeden tespit etmeye yardımcı olabilir.