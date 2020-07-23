Asus'un oyun canavarı ROG Phone 3 tanıtıldı

Asus'un oyun odaklı yeni telefonu ROG Phone 3 görücüye çıktı. Telefonun çıkış fiyatını ve özelliklerini sizler için derledik.

Asus'un 'Republic of Gamers' (Oyuncular Cumhuriyeti) adı altında yarattığı bir marka olan ROG, 2018'in sonuna doğru ilk ürününü ROG Phone ile vermişti.

Şirket, geçtiğimiz yıl haziran ayında ise ROG Phone serisinin ikinci telefonunu tanıtmıştı.

Asus, şimdi de oyuncular için geliştirilen ROG Phone serisinin üçüncü telefonununu tanıttı. Oldukça üst seviye özelliklerle gelen ROG Phone 3'ün özelliklerine hep birlikte bir göz atalım.

ASUS ROG PHONE 3 ÖZELLİKLERİ

6,6 inç büyüklüğünde ve 2340x1080 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekrana sahip Asus ROG Phone 3, kullanıcılara 144Hz yenileme hızı sunuyor.

Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 865+ modelinden güç alan telefonun frekans hızları 3,09 GHz'e kadar çıkabiliecek.

Asus ROG Phone 3'ün normal sürümünde 12 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunacak. Ancak kullanıcılar biraz daha fazla ödeme yapıp, telefonun 16GB RAM ve 512GB depolama alanı sürümünü de satın alabilecek.









Asus ROG Phone 3 her ne kadar bir oyuncu telefonu olsa da kamera konusunda da oldukça iddialı. Telefonun arkasına üçüncü bir kamera daha ekleyen Asus, 64 MP + 13 MP + 5 MP şeklinde bir üçlü kamera kurulumu tercih etmiş. Telefonun ön kısmında ise 24MP'lik tek bir kamera yer alıyor.

Oyuncu telefonları için olmazsa olmazlardn biri de batarya performansı. Asus, yeni telefonuna 30W hızlı şarj destekli 6000 mAh batarya ekleyerek şarj sorununu da çözmüşe benziyor.

Asus, hızlı şarj teknolojisinin ROG Phone 3'ü 46 dakikada yüzde 70 şarj edebildiğini söylüyor.

Son olarak Android 10 işletim sistemiyle gelen ve ekrana gömülü parmak izi okuyucusuna sahip ROG Phone 3'ün 12GB RAM + 128GB depolama sürümünün fiyatı 1000 euro olarak açıklandı. Telefonun 16GB RAM'li sürümünü tercih ederseniz de fazladan 100 euro daha vermeniz gerekecek.

Asus ROG Phone 3'ün ülkemize gelip gelmeyeceği şu an için bilinmiyor. Ancak telefonun ülkemizdeki satış fiyatı vergilerle birlikte 15 bin liraya kadar çıkabilir.