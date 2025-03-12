Avrupa Birliği, Apple ve Meta şirketlerine para cezası verecek

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Avrupa Birliği (AB), teknoloji devleri Apple ve Meta'ya Dijital Piyasalar Yasası (DMA) ihlalleri nedeniyle para cezası vermeye hazırlanıyor.

Reuters'ın haberine göre, AB'nin bu kararı şirketlere büyük bir mali yük getirmeyecek. Aksine, cezaların sembolik ve uyarı niteliğinde olacağı belirtiliyor.

CEZALARIN SEMBOLİK NEDENİ

AB'nin Apple ve Meta'ya vereceği cezaların sembolik olmasının birkaç nedeni bulunuyor.

Son olarak, ABD ile AB arasındaki olası ticari gerilimleri önleme amacı da cezaların sembolik olmasına neden oluyor.

ABD İLE TİCARİ GERİLİM ENDİŞESİ

Geçtiğimiz ay, ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan şirketlerini cezalandıran ülkelere karşı olası tarifeler konusunda uyarıda bulunmuştu.

AB, bu nedenle Apple ve Meta'ya vereceği cezaların orantılı ve hakkaniyetli olmasına özen gösteriyor. AB yetkilileri, eylemlerinin ABD teknoloji şirketlerini haksız yere hedef aldığı iddialarını reddediyor.

Apple ve Meta, AB'nin DMA düzenlemelerine uyum sağlamak için yoğun çaba gösterdiklerini belirtiyor.

Ancak her iki şirket de düzenleyicilerin yasada belirtilenlerin ötesinde taleplerde bulunduğunu ifade ediyor.

Apple, zorunlu değişikliklerin kullanıcılar ve geliştiriciler için riskleri artırdığını savunurken, Meta ise düzenlemelere uyum için yaptığı kapsamlı çalışmalara rağmen düzenleyicilerin ek taleplerde bulunduğunu belirtiyor.