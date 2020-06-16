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    Avrupa Birliği, Apple'a soruşturma açtı

    Avrupa Birliği, Apple'ın ödeme hizmeti ve uygulama mağazasının rekabet kurallarına uyup uymadığını belirlemek üzere soruşturma başlattı.
    • AA
    • 16.06.2020 - 14:58
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    Avrupa Birliği, Apple'a soruşturma açtı

    Avrupa Birliği ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor.

    Komisyon, söz konusu soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendirip şirketlere ciddi para cezaları kesebiliyor.

    APPLE'A SORUŞTURMA

    AB Komisyonu'nun soruşturma açtığı son teknoloji şirketi ise ABD'li Apple oldu. Komisyon, Apple'ın ödeme hizmeti ve uygulama mağazasının rekabet kurallarına uyup uymadığını belirlemek üzere soruşturma başlattı.

    apple

    AB Komisyonu, Apple firması hakkında iki resmi rekabet soruşturması başlatıldığını açıklarken, Apple'ın uygulama geliştiricilerine yönelik App Store şartlarının ve ödeme hizmeti Apple Pay koşullarının AB rekabet kurallarını ihlal edip etmediğinin değerlendirileceği belirtildi.

    Instagram: @eshteknoloji

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