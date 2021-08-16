Avrupa Birliği, tek tip şarj cihazı için düğmeye bastı

Avrupa Birliği, farklı cep telefonu şarj cihazlarının bolluğunu sona erdirmek için tek tip şarj cihazı yasası üzerinde çalışıyor.

Avrupa Birliği (AB), 10 yıldır üzerinde çalıştığı 'telefonlarda tek tip şarj girişi kullanalım' önerisi için şu sıralar daha fazla çalışma yürütüyor.

Avrupa Komisyonu Kurumlararası İlişkiler yetkilisi Maros Sefcovic, tüm mobil cihazlarda kullanılacak evrensel bir şarj aletinin, elektronik atığı azaltmada etkili olacağını ve müşterilerin teknoloji kullanımlarını daha elverişli bir duruma getireceğini söylemişti.

Avrupa Komisyonu, bu parçaların her yıl AB genelinde yaklaşık 12 bin ton atığa neden olduğuna dikkat çekiyor.

Taslağın onaylanması halinde, şarj cihazlarının tasarımlarında tek bir standart olacak ve tüm üreticiler bu standardı kullanmak zorunda kalacak.

ŞARJ CİHAZLARI KAFA KARIŞTIRIYOR

Yapılan ankette, AB’deki insanların yüzde 84’ünün telefonlarında çalışmayan veya kafa karıştıran şarj cihazlarıyla ilgili sorunları olduğu ortaya çıktı. 18 ila 24 yaşındaki bir kişinin ortalama dört şarj cihazı olduğu, anket sonuçlarına yansıdı.

APPLE, TEK TİP ŞARJ CİHAZINA KARŞI

Aslına bakacak olursak, tek tip şarj aleti kullanmak android akıllı telefon üreticilerini pek de etkilemiyor. Çünkü şu anda piyasaya çıkan birçok telefon USB Type-C bağlantısını kullanıyor. Ancak Apple, piyasaya sürdüğü iPhone modellerinde Lightning ismini verdiği bir şarj girişi tercih ediyor.

Apple, bu düzenlemenin yeniliği teşvik etmek yerine donduracağını, milyonlarca Avrupalının cihazını geçersiz kılacağını ve benzeri görülmemiş bir elektronik atık hacmi yaratacağını öne sürerek değişikliği engellemeye çalışıyor.