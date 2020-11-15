Avrupa Birliği, veri şifrelemesini aşmak için yetki istiyor

Avrupa Birliği; terörle mücadelede, internet iletişiminde dijital kanıtların yasal olarak toplanabilmesi amacıyla gerektiğinde veri şifrelemesini aşma konusunda yetki talep ediyor.

Avrupa Birliği, terörle mücadele bir dizi yeni tedbir ve mevcut tedbirlerin güçlendirilmesi için çalışma yürütüyor.

Bunlar arasında internet iletişiminde dijital kanıtların yasal olarak toplanabilmesi amacıyla gerektiğinde veri şifrelemesini aşma konusu da var.

AB İçişleri Bakanları, Parist'teki Bataclan Tiyatrosu ile Stade de France'da düzenlenen ve 130 kişinin ölümüne yol açan saldırıların 5'inci yıl dönümünde terörle mücadele konusunda toplantı yaptı.

Toplantı devam ederken yayınlanan ortak bildiride, İnternet üzerindeki trafikte kullanılan "veri şifreleme" konusuna da değinildi.

AB, ŞİFRELİ VERİ İSTEMİYOR

Avrupa Birliği, terörle mücadele konusunda daha detaylı bilgi elde edebilmek için internetteki verilerin şifrelenmesini istemiyor. Geçtiğimiz hafta Avrupa medyasında çıkan haberlerde, AB'nin mesajlaşma uygulamalarındaki şifreleme yöntemini yasaklamaya hazırlandığı belirtilmişti.





ŞİMDİDEN TARTIŞMALAR BAŞLADI

İnternet iletişiminde uçtan uca şifrelemenin aşılmasını sağlayacak bir yetki çıkarılmasının kamuoyunda tartışmaya neden olacağı tahmin ediliyor. AB yetkilileri, verilerin güvenliği ile verilere güvenlik güçlerinin eşirimi arasında bir denge yaratmaya çalıştıklarını ifade ediyor.

Ancak AB'ye böyle bir yetkinin verilmesi, WhatsApp başta olmak üzere birçok uygulamadaki yazışmaların kolaylıkla okunması anlamına geliyor.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, internetteki şifreli verilerin güvenlik birimlerine verilmesine ilişkin konunun incelendiğini söyledi.

Verilerin ve temel hakların korunmasına ilişkin tüm yönlerin dikkate alınacağını açıkça ifade ettiklerini belirten Seehofer, "Bir saldırı olduktan sonra güvenlik birimleri ve siyasetçiler eleştiriliyor. Ama çoğu zaman konuyla ilgili yetkiler reddediliyor.

Bu nedenle, bu tür barbarca eylemleri engelleyebilmek için iyileştirilebilecek tüm olasılıkların derinlemesine incelemesini istiyoruz." ifadelerini kulllandı.

ALMANYA KABUL ETMİŞTİ

Almanya'da WhatsApp ve diğer mesajlaşma uygulamalarının şifreli yazışmalarının istihbarat kurumları tarafından okunabilmesine olanak tanıyan tasarı, Bakanlar Kurulu tarafından geçen ay kabul edilmişti.

Federal Meclis'te de kabul edilmesi gereken tasarının yasa haline gelmesinin ardından yürürlüğe girecek uygulama için mahkeme kararı koşulu aranacak.

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