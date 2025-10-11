Avrupa Birliği yapay zeka fabrikaları kuracak

Avrupa'da süper bilgi işlem teknolojileri ve uygulamalarını geliştirmeyi hedefleyen Avrupa Yüksek Performanslı Hesaplama Ortaklık Girişimi, konuşlandırılması planlanan yeni yapay zeka fabrikaları hakkında açıklama yaptı.

Girişimin gelecek yıl Avrupa genelinde konuşlandırılacak ilave yapay zeka fabrikalarına ev sahipliği yapmak üzere Çekya, Litvanya, Hollanda, Polonya, Romanya ve İspanya'yı seçtiği ifade edildi.

Avrupa'da daha önce 13 yapay zeka fabrikası tesisinin yerinin belirlendiği anımsatılan açıklamada bunların Avrupa genelinde inovasyona katkı sağlayacak, birbirine bağlı bir yapay zeka merkezleri ağı oluşturacağı kaydedildi.

500 MİLYON EURONUN ÜZERİNDE YATIRIM DESTEĞİ

Son belirlenen 6 ülkenin Avrupa'da yapay zeka altyapısını daha da genişletmek için yapay zeka fabrikaları ile yapay zeka için optimize edilmiş yeni sistemler de kuracakları belirtildi.

Yapay zeka fabrikalarının ulusal çapta tek noktadan hizmet sunacaklarına işaret edilen açıklamada bunların Avrupalı ​​yapay zeka girişimlerine, KOBİ'lere ve araştırmacılara kapsamlı destek sağlayacağı bildirildi.

6 yeni yapay zeka fabrikasının Avrupa Birliği ve üye ülkelerden sağlanacak 500 milyon euronun üzerinde yatırımla destekleneceği, bunun Avrupa'nın yüksek performanslı bilgi işlem kapasitesini artıracağı ve yapay zekanın kilit sektörlerde kullanımını hızlandıracağı bildirildi.