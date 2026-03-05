Xiaomi HyperOS 3.1 dağıtımı başladı: İşte güncelleme alan ilk modeller

Xiaomi, akıllı telefon kullanıcılarının merakla beklediği yeni işletim sistemi güncellemesinin dağıtımına başladı.

Android 16 temel alınarak geliştirilen HyperOS 3.1 kararlı sürümü, önemli performans iyileştirmeleri ve hata düzeltmeleriyle birlikte geliyor.

GÜNCELLEMEYİ İLK ALAN TELEFONLAR

Yeni yazılım güncellemesi ilk etapta markanın en yeni amiral gemisi cihazları olan Xiaomi 17, 17 Pro ve 17 Pro Max modelleri için indirmeye açıldı.

Bu üst düzey cihazlara ek olarak Redmi K90 Pro Max kullanıcıları da yeni sistemi deneyimleyen ilk grup içerisinde yer alıyor.

ŞİMDİLİK SADECE ÇİN PAZARINDA

HyperOS 3.1 dağıtımı önceki sürümlerin başlangıcında olduğu gibi şimdilik yalnızca Çin pazarındaki cihazlarla sınırlı tutuluyor.

Ancak teknoloji devinin bu dev güncellemeyi önümüzdeki günlerde ve haftalarda küresel pazardaki diğer kullanıcılara da ulaştırması planlanıyor.

GÜNCELLEME İLE GELEN YENİLİKLER

Kullanıcılar cihaz ayarlarındaki sürüm logosuna dokunarak güncellemeyi manuel olarak kontrol edip indirme işlemini başlatabiliyorlar.

Yeni kararlı sürümle birlikte sistem paylaşımlarındaki çökmeler, AirPods bağlantı kopmaları ve özel senaryolardaki SIM kart tanınmama sorunları tamamen ortadan kaldırılıyor.

Resmi güncelleme notlarına göre Galeri ve Hava Durumu uygulamaları Rust altyapısıyla yeniden oluşturularak çok daha akıcı bir yapıya kavuşturuldu.

Ayrıca başlatıcı menüsüne eklenen son görevlerin üst üste yığılması özelliği sayesinde kullanıcılara daha şık ve pürüzsüz bir arayüz deneyimi vadediliyor.