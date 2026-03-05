Uzayday gigabit internet dönemi: Avrupa Uzay Ajansı, 2,6 gigabit hıza ulaştı

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Çin Optoelektronik Enstitüsü, yüksek yörüngedeki uydularla gigabit hızında lazer bağlantıları kurmayı başardı.

ESA, Airbus tarafından üretilen bir terminal ile Alphasat TDP 1 uydusuna kilitlenerek tek bir paket kaybı yaşamadan dakikalarca 2,6 Gbps hız elde etti.

KESİNTİSİZ VE YÜKSEK HIZLI İLETİŞİM

Geliştirilen bu teknoloji, okyanusların ortasında veya ıssız çöllerde seyahat eden araçlar için dijital ölü bölgeleri tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Sürekli hareket ve atmosferik bozulmalara rağmen kurulan hassas lazer bağlantısı, yüksek çözünürlüklü dosyaların saniyeler içinde aktarılmasını sağlıyor.

Çin Optoelektronik Enstitüsü ise 40 bin kilometre uzaklıktaki bir uyduyla 1 Gbps hızında bağlantı kurarak bu teknoloji yarışında iddialı olduğunu gösterdi.

Sadece dört saniyede kurulan bu lazer bağlantısı, sinyal bozulmasını gideren özel optik sistemler yardımıyla üç saat boyunca kesintisiz olarak sürdürüldü.

ALÇAK YÖRÜNGEDE GÜÇ MÜCADELESİ

Yüksek yörüngede mesafe hedefleri aşılırken, alçak Dünya yörüngesinde bulunan uydular ham güç açısından öne çıkıyor.

Çin ocak ayında bu yörüngede 120 Gbps hıza ulaşırken, SpaceX de saniyede terabit hızında indirme sunacak yeni nesil Starlink uydularını uzaya göndermeye hazırlanıyor.