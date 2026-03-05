iOS 26.3.1 güncellemesi yayınlandı: İşte gelen yenilikler

Teknoloji devi Apple, iOS 26.4 beta testleri tüm hızıyla devam ederken kararlı sürümdeki tüm kullanıcılar için beklenmedik bir ara güncelleme paylaştı.

Yeni yayınlanan iOS 26.3.1 sürümü, iPhone'lar için genel performans iyileştirmelerine ve sistem kararlılığına odaklanıyor.

YENİ EKRANLARA DESTEK EKLENDİ

Apple'ın yayınladığı resmi sürüm notlarına göre bu güncelleme, sisteme yeni Studio Display ve Studio Display XDR monitörleri için tam uyumluluk desteği getiriyor.

Güncelleme paketinin hangi spesifik hataları giderdiği net olarak açıklanmasa da genel sistem aksaklıklarının çözüldüğü belirtiliyor.

BİR SONRAKİ BÜYÜK SÜRÜM YOLDA

Bu ara güncelleme, Android'e geçişi kolaylaştıran ve konum gizliliğini artıran iOS 26.3 sürümünden sadece iki hafta sonra kullanıcılarla buluştu.

iPhone sahiplerinin merakla beklediği bir sonraki kapsamlı yazılım paketi olan iOS 26.4'ün ise mart sonu veya nisan ayı başlarında yayınlanması planlanıyor.