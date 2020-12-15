Avrupa Birliği, yapay zeka ihlalleri konusunda uyardı

Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı, yapay zekanın yol açabileceği ihlaller konusunda üye ülkelere uyarılarda bulundu.

Son yıllarda hemen hemen her alanda karşımıza çıkan yapay zeka teknolojileri, bazı tartışmaları da beraberinde getiriyor.

Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı (FRA), yapay zekanın öngörüye dayalı polislik, tıbbi teşhisler ve hedefli reklamcılıkta kullanımı için Avrupa Birliği ülkelerine uyarıda bulundu.

Avrupa Birliği'nin (AB) bu alandaki yeni düzenlemeleri gelecek yıl masaya yatırması bekleniyor.





KÖTÜYE KULLANIM DA VAR

Yapay zeka, halihazırda güvenlik güçleri tarafından yaygın olarak kullanılırken, insan hakları örgütleri, söz konusu teknolojinin otoriter rejimler tarafından ayrımlaştırıcı kitlesel gözetim için kötüye kullanıldığını ileri sürüyor.

Uzmanlar, ayrıca insanların temel haklarının ve veri gizliliği kurallarının ihlali konusunda endişeli.

Viyana merkezli FRA, AB'nin karar verici kurumlarına, mevcut kuralların yapay zekaya nasıl uygulanacağı konusunda daha fazla rehberlik sağlamaya ve gelecekteki yasaların temel hakları korumasını garanti altına alınması çağrısında bulundu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan FRA Direktörü Michael O’Flaherty, "Yapay zeka yanılmayan bir araç değil, insanlar tarafından yönetiliyor ve insanlar hata yapabilir.

Bu nedenle insanların yapay zekanın ne zaman kullanıldığının, nasıl çalıştığının ve alınan kararlara nasıl bir rol oynayacağının farkında olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Avrupa Komisyonu'nun önümüzdeki yıl sağlık hizmetleri, enerji, ulaşım ve kamu gibi yüksek riskli sektörler olarak adlandırılan alanlarda yeni düzenlemeler getirmesi bekleniyor.