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    Avrupa Güney Gözlemevi, Kafatası Bulutsusu'nu görüntüledi

    Avrupa Güney Gözlemevi’ndeki gök bilimciler, merkezinde üçlü yıldız sistemi bulunduğu bilinen ilk gezegenimsi bulutsu olan Kafatası Bulutsusu’nu görüntülemeyi başardı.
    • Haber Merkezi
    • 04.11.2020 - 09:12
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    Avrupa Güney Gözlemevi, Kafatası Bulutsusu'nu görüntüledi

    Avrupa Güney Gözlemevi’nde (ESO) araştırmalarını sürdüren gök bilimciler, merkezinde hiyeraşik üçlü yıldız sistemi bulunduğu bilinen ilk gezegenimsi bulutsu olan Kafatası Bulutsusu'nu (The Skull Nebula) gözlemledi.

    NGC 246 diye de bilinen bulutsu; 1785’de keşfedilmiş, ancak merkezinde yer alan yıldızlardan biri 2014’te gözlemlenebilmişti.

    Bu sayede, Güneş benzeri yaşlı bir yıldızın dış katmanlarını atarak çıplak çekirdeğini geride bırakmasıyla oluşan Kafatası Bulutsu’sunun, türünün bilinen ilk örneği olduğu ortaya çıkmıştı.

    Avrupa Güney Gözlemevi, Kafatası Bulutsusu nu görüntüledi #1

    Açıklanan bilgilere göre Kafatası Bulutsusu, Dünya’dan 1600 ışık yılı uzaklıkta, Balina (Cetus) takım yıldızının güneyinde yer alıyor.

    Instagram: @eshteknoloji

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