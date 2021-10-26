Avrupa Polis Teşkilatı’ndan Dark Web operasyonu: 150 gözaltı

Avrupa Polis Teşkilatı'nın Dark Web'e yönelik gerçekleştirdiği geniş çaplı operasyonda 150 kişi gözaltına alınırken, 26.7 milyon dolardan fazla nakit para, uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol), Dark Web’te faaliyet gösteren suçlulara yönelik geniş çaplı operasyon düzenledi.

7 ÜLKEDEN 150 KİŞİ GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında 65’i ABD’den, 47’si Almanya’dan, 24’ü İngiltere’den, 4’ü Hollanda’dan, 3’ü Fransa’dan, 2’si İsviçre’den ve 1’i Bulgaristan’dan olmak üzere 150 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

27 MİLYON DOLAR NAKİT, YÜZLERCE KİLO UYUŞTURUCU

Operasyonda 26.7 milyon dolardan fazla paranın yanı sıra 230 kilogramdan fazla uyuşturucu ve 45 silah ele geçirdiği aktarıldı.

OCAK AYINDA DARK MARKET ÇÖKERTİLDİ

Europol, Ocak ayında Dark Web’in en büyük pazarı Dark Market’i çökertmişti.

DARK WEB'DE NE OLUYOR

Dark Web, internetin normal web tarayıcıları veya arama motorları tarafından erişilemeyen kısımlarını tanımlayan bir terim olarak kullanılıyor. Kullanıcıların kimliklerini ve konumlarını gizleyebilmeleri nedeniyle Dark Web, genellikle insan tacirleri, uyuşturucu kartelleri, çocuk pornosu üreticileri ve çalıntı mal satanlar tarafından kullanılıyor.