Avrupa Uzay Ajansı, 2025 yılında uzay çöplerini temizleyecek

Avrupa Uzay Ajansı, İsviçreli bir girişim olan ClearSpace ile birlikte 2025 yılında uzaydaki çöpleri toplamaya başlayacak.

Son yıllarda, uzayda bulunan enkazlar oldukça büyük bir sorun haline geldi. Bugün uzayda yaklaşık 2 bin tane aktif çalışan uydu var, ancak şu anda uzayda bulunan 3 bine yakın uydu kullanılamaz halde.

Ayrıca bu uydulara 15 bin küçük parça ve 150 bin izi sürülemeyen enkaz parçası eşlik ediyor.

Üstelik önümüzdeki yıllarda, geniş kapsama alanı elde etmek ve düşük gecikmeli telekomünikasyon ve izleme hizmetleri sunmak üzere bu uyduların sayısı giderek artacak.

AVRUPA UZAY AJANSI ÇÖPLERE EL ATTI

Avrupa Uzay Ajansı, uzay çöplerinin bir kısmını kaldırmak için 2025 yılında yeni bir görev başlatacak.

İsviçreli girişim ClearSpace ile anlaşan uzay ajansı, ClearSpace-1 ismini verdiği aracı uzaya fırlatarak çöplerin bir kısmını temizlemeye çalışacak.

Fırlatılacak uzay aracı, robotik kollarıyla çöpleri toplayıp Dünya atmosferine sokarak yanmalarını sağlayacak. Ancak binlerce çöpün olduğu uzay ortamında bu görevi gerçekleştirmek sanıldığı kadar kolay olmayacak.

Araştırmacılar, şu anda araçta kullanılacak yapay zeka algoritmalarını geliştirmek için çalışmalar yürütüyor. Eğer her şey yolunda giderse, 2025 yılında uzay çöplerinin bir kısmından kurtulabiliriz.





Ayrıca StartRocket adlı girişim, uzay çöplerini temizlemek için Foam Debris Catcher adını verdiği bir grup küçük ve otonom uydudan yararlanmayı planlıyor.

Bu uyduların, yapışkan bir polimer köpükle uzay çöplerini yörüngeden toplaması düşünülüyor.

Yörüngede toplanan çöplerin, daha sonra Dünya'ya yönlendirilerek atmosferde yakılması hedefleniyor.

StartRocket, hali hazırda hem Dünya’da hem de uzayda iki aşamalı bir dizi deney gerçekleştiriyor.

UZAYI EN ÇOK KİRLETEN 5 ÜLKE

Toplamda 14 bin 403 adet artık uzay mekiği bileşeni ve aktif olmayan uydusu bulunan Rusya, en fazla uzay çöpüne sahip ülke konumunda.

İkinci sırada ise 8 bin 754 uzay çöpüyle ABD bulunurken, 4 bin 688 parça ile Çin üçüncü sırada.

Dördüncü ve beşinci sırada ise sırasıyla 994 ve 517 uzay çöpüne sahip Fransa ve Hindistan yer alıyor.

Bütün bu verilere ek olarak, araştırmacılar uzayda biriken çöp miktarının son birkaç yılda iki kattan fazla arttığını söylüyor.

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