Avrupa Uzay Ajansı, Ay toprağından oksijen üretecek

Avrupa Uzay Ajansı, Ay toprağından oksijen üretebilmek için Belçikalı bir şirketle anlaşma imzaladı.

NASA ve Avrupa Uzay Ajansı gibi kurumlar, gelecekte gerçekleştirecekleri Ay görevleri için şimdiden hazırlık yapıyor. Gelecekteki insanlı Ay görevinde oksijenin ne kadar önemli bir etken olduğu zaten biliniyor.

Avrupa Uzay Ajansı, Ay toprağından oksijen üretebilmek için Belçika merkezli Space Applications Services isimli bir şirketle anlaşma imzaladı.

Söz konusu anlaşmayla birlikte şirket, Ay toprağından oksijen üretebilmek için üç deneysel reaktör inşa edecek.

2025'TE AY'DA TEST EDİLECEK

Reaktörler, Avrupa Uzay Ajansı'nın 2025'te başlatmayı planladığı görevde, oksijen üretim sürecinin değerlendirilmesi için Ay'da test edilecek.

Cihazlarda kullanılan teknik, Ay taşlarında bulunan ve yüzde 45 oranında oksijen barındırdığı bilinen regoliti, metal alaşımlarına ve saf oksijene ayrıştıracak.

Ayrıca bu teknikte oksijen üretiminden sonra kalan metal alaşımları da değerlendirilecek.

Artan metal alaşımları, gelecekte Ay'da veya Mars'ta kurulacak üsler için 3 boyutlu baskı tekniğiyle kullanışlı cisimlere dönüştürülecek.

Dünya'dan Ay'a oksijen taşınması, özellikle kısa süreli uzay görevlerinde mümkün.

Ancak yetkililer, herhangi bir gök cismi üzerinde insanların uzun süre barınabilmesi için uzayda oksijen üretmenin gerekli olduğunu söylüyor.

Ayrıca Ay'da üretilecek oksijen ve hidrojen, Mars'a gidilecek görevlerde yakıt olarak da kullanılabilir.