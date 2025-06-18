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Haber Merkezi

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Paris Havacılık Fuarı'nda yaptığı açıklamada, Avrupa'ya ait bir çift uydunun uzayda ilk yapay güneş tutulmasını başarıyla gerçekleştirdiğini açıkladı.

Bu çığır açan başarı, Dünya yörüngesinde hassas bir formasyonda uçan Proba-3 görevine ait "Coronagraph" ve "Occulter" adlı iki uzay aracı tarafından sağlandı.

150 METRE ARALIKLA UÇAN İKİ UYDU

210 milyon dolarlık Proba-3 görevi, birbirinden tam 150 metre uzaklıkta, milimetrik bir hassasiyetle uçan iki küçük uydudan oluşuyor.

Uydulardan biri (Occulter), doğal bir güneş tutulmasında Ay'ın yaptığı gibi Güneş'in parlak diskini engelliyor.

Diğeri (Coronagraph) ise bu sayede ortaya çıkan Güneş'in dış atmosferi olan koronayı teleskopuyla gözlemliyor.

Bu karmaşık manevra, GPS ve diğer teknolojiler sayesinde uydular tarafından otonom olarak yönetiliyor.

Bu görev, doğal tutulmaların sadece birkaç dakika sürmesinin aksine, bilim insanlarına saatlerce kesintisiz gözlem imkanı tanıyor.

Proje, devam eden kontrol aşamasında şimdiden en uzunu beş saat süren 10 yapay güneş tutulmasını başarıyla gerçekleştirdi.

Temmuz ayında bilimsel gözlemler başladığında, tutulma başına altı saatlik gözlem hedefleniyor.

İki yıllık görev süresi boyunca yaklaşık 200 yapay güneş tutulması yaratarak, bilim insanlarına 1.000 saatten fazla korona gözlem süresi sağlaması bekleniyor.